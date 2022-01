Anamaria Prodan l-a făcut PRAF pe Reghe: Ți-ai ÎNCHEIAT cariera! Ultima scursură, dementule! Mori de foame, stai sub pod!

Anamaria Prodan a fos invitată în podcastul lui Codin Maticiuc și a făcut o mulțime de dezvăluiri fără perdea despre Laurențiu Reghecampf, după divorțul cu scântei.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se află în plin proces de divorț, iar agentul de jucători nu ratează niciun prilej de a-l ataca pe antrenorul Universității Craiova.

Printre multe alte acuzații și atacuri, impresara a spus că Reghe i-a "furat bani din conturi pentru a-i da amantei" și i-a reproșat că nu este recunoscut pentru ajutorul pe care i l-a acordat în cariera de antrenorat. În plus, Anamaria Prodan susține că a făcut pentru Laurențiu Reghecampf mai multe decât a făcut "Iisus pentru omenire".

"N-a făcut nici Iisus pentru omenire câte am făcut eu pentru el. Îl sunam și-i spuneam prietene, cazi în cap și nu-ți mai întindem mâna. Ați văzut un PR mai puternic decât cel făcut de mine lui Laurențiu Reghecampf?", a declatat Anamaria Prodan, în podcastul "La Mijloc".

"De la două milioane jumătate de euro, a ajuns la 15.000 de euro. E direct în picaj! Să ajungi așa, ultima scursură?"

Asta nu a fost tot, pentru că Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf va ajunge să trăiască sub pod, pentru că nu știe să se descurce cu banii, iar amantele îl vor părăsi după ce vor vedea că el nu mai are bani.

"Cum crezi că o să ajungă Laurențiu Reghecampf? Ce știe el să facă altceva?

El trăiește din 15.000 de euro pe lună. De la două milioane jumătate de euro, a ajuns la 15.000 de euro. E direct în picaj! Mai sunt alți antrenori care și-au bătut joc de viața lor", a transmis Anamaria Prodan.

"Sunt atât de exigentă cu mine, vă dați seama cum sunt cu cei din jur? Așa m-au crescut ai mei, n-am putut să scap de lucrul acesta. Îi spunem: Ca antrenor, dacă nu ești concentrat un miliard la sută, te-au dat afară și ți-ai încheiat cariera. Nu știi să faci nimic altceva. Mori de foame, stai sub pod!

El a mai avut scăpări, se târa, se rostogolea ca o râmă. Cum crezi că o să ajungă Laurențiu Reghecampf? Ce știe el să facă altceva?

Eu recunosc, i-am spus direct. Mă, fi-ţi-ar mă-ta a dracu’, să ajungi așa, ultima scursură? Să te sune fetele să-ţi zică, băi, tata, eşti drogat? Cum să faci aşa ceva, păi, ce eşti, mă, tu, c…t la gard? Te ameninţă amanta că nu te mai s*g, că nu te mai dreg! Dementule, tâmpitule, penibilule!", a spus Anamaria Prodan, fără perdea.

Ce l-a oprit pe Reghe că fie primul antrenor al lumii: "Asta a fost marea problemă a lui"

Anamaria Prodan a vorbit despre cum l-a impresariat pe Laurențiu Reghecampf când l-a cunoscut. Potrivit ei, Reghe era fotbalist în Liga II și ea a fost cea care l-a îndrumat spre cariera de antrenor.

"Laurenţiu Reghecampf era un jucător în Liga a II-a. Muncitor, foarte muncitor şi perseverent. Noi am mai fost împreună când eram copii, când eram mai mici. Ne-am reîntâlnit cumva, eu de asta am crezut că e un semn, după 13 ani să te reîntâlneşti cu cineva. E chiar frumos.

Eu îmi doream foarte tare un băiat şi am zis că schimb 1000 de bărbaţi până fac un băiat. Aveam două fete, una după alta făcute. Şi nu-mi găseam pe cineva să fac un băiat. Şi el avea copii, o fetiţă i-a murit. Avea un băieţel, avea vreo 4-5 ani şi practic a crescut lângă mine. Şi uite că la 36 de ani am rămas gravidă şi am ştiut că o să am băiat. A ieşit cel mai frumos şi deştept băieţel din lume", a completat ea.

"Cred că a fost foarte mult pentru el. Ţine tot de educaţie, când nu ştii să gestionezi…I-a luat Dumnezeu minţile, şi-a descoperit latura asta, iubirea pentru femeile mai uşoare….mai slăbuţe! Asta a fost marea problemă a lui. Dacă nu avea problema asta, el astăzi era în primii antrenori ai lumii", a mai spus impresara.

