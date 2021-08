Anamaria Prodan a luat foc. "Eram divorţată, am pus lucrurile la punct. Poate vă rugați la Dumnezeu până dați colțul, să trăiți ca noi măcar 5 secunde"

Anamaria Prodan a oferit noi detalii din prima sa căsnicie cu baschetbalistul Tibi Dumitrescu, mariaj ce a durat între 1998-2007, dar și despre mariajul cu actualul soț, Laurențiu Reghecampf.

Impresara a mărturisit că nimeni nu a știut, la început, că ea și tatăl fetelor ei s-au despărțit.

"Eram divorţată, nu ştia nimeni, nici mama, numai eu şi soţul meu şi am vorbit amândoi ce e mai bine pentru fete. Să le aducem în România (n.r. erau stabiliţi în SUA), la şcoala americană şi să începem o afacere în România, pentru că nimeni nu voia să stea fără copii. Noi am stat în aceeaşi casă, Tibi Dumitrescu e sufletul meu şi cel mai bun prieten pe care îl am.

Am stat aşa împreună, am pus lucrurile la punct şi am zis că nimeni de pe acest Pământ nu trebuie să afle că am divorţat, nici măcar copiii. Am hotărât ca în momentul în care găsim ceva serios ca relaţie şi ne hotărâm să ne recăsătorim, atunci le vom prezenta copiilor şi o să meargă fiecare la casa lui”, a mărturisit Anamaria Prodan la un post de televiziune, citează wowbiz.ro

Anamaria Prodan a luat foc

Anamaria Prodan a publicat pe Instagram un mesaj dur la adresa celor care o critică după controversa divorțului dintre ea și Laurențiu Reghecampf.

"Dacă vă mai nașteți de 1000000 de ori nu o să simțiți dragostea pe care noi o avem! Dacă va mai nașteți de 10000 nu veți avea soț că al meu, dacă va mai nașteți de 10000 de ori nu veți avea familie că a noastră! Dacă va mai nașteți de 10000 de ori nu veți avea parte de iubirea pe care eu, copiii mei și soțul meu ne o purtăm! Aveți surse? Prieteni de familie? Eeeee uite! Noi nu avem prieteni!

Ne avem doar pe noi! S-a mutat de acasă? Da la echipa! CRAIOVA!!! Nu avem legătura? Alooo. Perioada AL AHLI JEDDAH, am locuit alături de Bebeto în Saudi Arabia până la finalul contractului! Mințim poporul cu familia perfectă și cu dragostea noastră?

Poate va rugați la Dumnezeu până dați colțul, să simțiți, să va iubiți și să trăiți că noi măcar 5 sec din viață voastre mică și meschină!

Familia Reghecampf Prodan este unică, perfectă, inegalabilă! Soțul meu, Laurențiu Reghecampf, este un bărbat, tată, soț uluitor! Exemplu demn de urmat!", a scris Anamaria Prodan pe pagina de Instagram.

Sarah, fiica Anamariei Prodan, rupe tăcerea despre Reghe: Nu vom mai accepta orice guri de canal! Merită bătuți cu biciul ud!

Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan, a rupt tăcerea și se implică în scandalul dintre cei doi. Mai mult, tânăra a vorbit pentru prima oară despre escapada soțului mamei sale din Grecia.

Fiica impresarei susține că familia nu va accepta niciodată astfel de informații cu "femei prostituate, femei ușoare, femei oribile de factură joasă, femei care sunt cunoscute ca "Guri de Aur"", în preajma antrenorului.

"Nu vom mai accepta de acum niciodată femei prostituate, femei ușoare, femei oribile de factură joasă, femei care sunt cunoscute ca ‘Guri de Aur’, de canal de aerisire, femei care au porecle Londra sau Dubai, femei care sunt plătite pentru calități orale cu câteva sute de euro, femei care se îndrăgostesc subit de bărbați cu bani după ce s-au îndrăgostit de toți bărbații din România şi nu numai!”, a declarat Sarah Dumitrescu, potrivit playtech.ro

Ce sfat a primit Sarah de la Laurențiu Reghecampf

În plus, fiica impresarei a mai amintit și de câteva vorbe pe care chiar Laurențiu Reghecampf i le-ar fi zis cândva. Cel din urmă i-ar fi zis ca niciodată să nu aplece privirea la un bărbat care își chinuiește familia, o dezonorează, nu o respectă și îi batjocorește pe cei dragi.

În ceea ce privește escapada din Grecia, Sarah susține că nu crede nimic și crede cu tărie în scenariul adus în prim-plan al mamei care arată că bărbatul și Luca au mers acolo pentru a se ruga.

"Toate astea ce intră în această categorie. Râd cu prietenii lui Laurenţiu şi spunem că merită bătute cu biciul ud! La fel şi bărbații care cred în așa gunoaie merită să fie puși pe cruce răstigniți, ca să nu își mai bată joc de familiile lor şi să nu mai aducă suferinţă copiilor lor.

Doar nu credeți ca Laurentiu lua gura de canal în mașina familiei. Pentru că la noi nu e a mea a mamei sau a tatălui. Totul este al nostru. Al familiei. Tatăl meu a fost cu fratele meu să se roage în Grecia. Orice gură de canal, dacă era pe acolo era să culeagă resturile de pe masa tatălui meu", a mai spus Sarah Dumitrescu.