Ana Morodan, de nerecunoscut. Cât a ajuns să cântărească, fanii sunt îngrijorați: Am o problemă gravă

Ana Morodan are probleme cu kilogramele.

Ana Morodan le-a dezvăluit fanilor greutatea pe care o are acum, după ce avea 43 de kilograme. Vedeta este nemulțumită de acest aspect.

Ana Morodan este una dintre cele mai simpatice apariții de la noi din țară, iar stilul ei nonconformist a fost mereu discutat intens de internauți. Dacă înainte era judecată pentru kilogramele sale în plus, acum „Contesa Digitală” arată complet diferit.

Frumoasa blondină a ajuns să cântărească 43 de kilograme, iar fanii și-au făcut griji pentru starea ei de sănătate. Toată lupta cu kilogramele a pornit odată cu participarea la "Asia Express", emisiune în care a ajuns foarte departe și a fost extrem de apreciată de public.

"Am o problemă gravă"

Ulterior, Ana Morodan a reușit să mai pună câteva kilograme, ajungând la 47, dar cu toate astea, nu este mulțumită de felul în care arată. Blondina le-a mărturisit fanilor că își dorește să ajungă din nou la 43 de kilograme, aceasta fiind greutatea ideală pentru ea.

„Am o problemă gravă. Pentru cei care tot vă stresați că sunt foarte slabă, să știți că m-am îngrășat patru kilograme, oficial am 47 de kilograme, aveam 43. Și acum sunt foarte nervoasă din cauza asta, și vreau să slăbesc din nou. Doar că nu pot să țin cură pentru că nu are niciun sens. Dar totuși îmi trebuie 43 de kilograme.

Voi nu înțelegeți că eu provin dintr-o familie în care toată lumea e slabă. Când am venit la București eram mai grasă, dar în rest, eu toată viața am avut 43 de kilograme. Nu înțeleg de ce s-ar schimba acum ceva”, a spus Ana Morodan pe Instagram.

La ce operație estetică vrea să recurgă Ana Morodan

„Contesa Digitală” a mărturisit că intenționează să își pună silicooane, deoarece sânii ei s-au lăsat foarte mult după ce a slăbit.

„Când aveam kilograme în plus, eu nu-mi dădeam seama. Cred că am găsit niște oameni, care mi-au explicat că îmbătrânirea înseamnă experiența de viață. Am înțeles niște principii simple. Îmi fac intervenții. Nu mi-am modificat nasul și nici gușa încă. Slăbind mult, probabil o să-mi fac și o modificare la sâni”, a spus Ana Morodan într-un interviu pentru Star Matinal de la Antena Stars, potrivit SPECTACOLA.RO

