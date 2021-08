Ana Birchall, după arestarea lui Dragoș Săvulescu: Culmea ar fi ca acesta să ceară daune de la statul român că a fost arestat ilegal în Grecia

"Dupa ce a ras in nas autoritatilor romane din vila luxoasa din Italia ar fi chiar culmea ca acum Dragos Săvulescu sa solicite și daune de la statul roman pentru ca fost arestat ilegal în Grecia, căci, strict legal, retinerea lui poate fi considerata o privare nelegala de libertate datorita unor grave erori comise de autoritatile responsabile din Romania! Nu degeaba le-a cerut ieri grecilor sa il extradeze in Italia si nu in Romania!", scrie Ana Birchall, fost ministru al Justiției.

Va intrebati cum e posibil asa ceva!? Simplu: Strict din punctul de vedere al legii situatia este urmatoarea:

Pentru cine stie drept, stie ca, in principiu, mandatul european de arestare in vederea executării unei pedepse stabilite printr-o hotărâre definitiva în România, emis de instanta de executare din România, se retrage atunci când executarea mandatului european a fost refuzata de un alt stat pentru faptul ca a recunoscut hotărârea pronunțată de statul roman, a preluat executarea pedepsei și a adaptat pedeapsa potrivit legii statului căruia i s-a cerut executarea.

Altfel spus, nu pot coexista doua hotărârii de condamnare privind aceeași pedeapsa, una pronunțată de statul roman și alta de recunoaștere a statului străin ( in cazul de fata Italia), întrucât ar fi încălcat principiul de drept "ne bis în idem" in componenta referitoare la executarea pedepsei. Aplicate aceste principii la cazul concret, dacă lui Dragos Săvulescu i-a fost recunoscuta hotărârea de condamnare în Italia și a fost preluata executarea, instanta de executare din România corespunzătoare instantei care a pronunțat hotărârea de condamnare, după informarea primita de la statul italian cu privire la motivul de refuz a executării mandatului european de arestare întrucât a recunoscut hotărârea de condamnare și a preluat executarea, avea obligația legala sa retragă mandatul european de arestare și mandatul de executare a pedepsei.

Ca efect al acestor proceduri, condamnatul care a primit o pedeapsa în România recunoscuta de alt stat nu mai poate fi arestat în baza unui mandat european de arestare, asa cum s-a intamplat cu Savulescu in Grecia.

Deci, atât Ministerul Justiție, ca autoritate centrala de informare, cât și instanta de executare, trebuia si putea sa cunoască despre existenta hotărârii de recunoaștere și de preluare a pedepsei în Italia. Legal Ministerul Justiției avea obligația sa informeze instanta de executare din România despre existenta hotărârii de recunoaștere și de preluare a pedepsei în Italia cu consecintele si efectele legale aferente : retragerea tuturor formelor de executare emise in baza hotărârii de condamnare, respectiv mandatul european de arestare și mandatul de executare a pedepsei.

Pentru ca aceste formalități nu au fost îndeplinite, astfel cum rezulta din informațiile publice, Săvulescu a fost arestat în Grecia în baza unui mandat european de arestare care conform legii trebuia retras imediat după ce hotărârea de condamnare a fost recunoscuta de Italia.

Asa cum am spus, nu numai ca nu va fi extradat dar ar fi culmea ca acum Săvulescu sa solicite și daune de la statul roman pentru ca fost arestat ilegal în Grecia, căci aceasta retinere poate fi considerata o privare nelegala de libertate.

Solicit Ministerului Justiției sa comunice dacă a făcut informarea către instanta de executare pentru a fi retras mandatul european de arestare.

Link in primul comentariu cu procedura de retragere a mandatului european de arestare intr-un caz similar, ca să înțelegeți consecințele neîndeplinirii acestor proceduri.

Concluzie: Din informațiile publice aflam ca se propaga o mare victorie cu arestarea lui Săvulescu în Grecia. Total eronat și fără suport legal pentru necunoscători printre care se numără și Stelian Ion care încearcă acum sa ne comunice ca MJ are doar atribuții administrative. Nimic mai fals!

MJ are doar atribuții administrative numai in lipsa de curaj, de asumare si in nestiinta de carte a lui Stelian Ion!

Share sa se stie adevarul!

P.S. 1 Si eu am sperat ca cererea de extradare catre Romania va fi admisa pana la aparitia comunicatului MJ de ieri si tacerea suspecta a lui Stelian Ion care nici macar la 14 h de la comunicatul MJ nu il are postat pe pagina lui, desi stim cu totii apetitul lui de PR, nu?

Dupa ce am citit comunicatul MJ am rezerve ca cererea de extradare a lui Savulescu catre Romania va fi admisa si cel mai probabil Savulescu se va intoarce linistit in vila sa de lux din Italia!

Sper din tot sufletul sa ma insel dar dupa ce am citit si motivarea CAB e greu de inteles si explicat juridic erorile care s-au comis in aceasta procedura de extradare de catre autoritatile din Romania! Erori comise din nestiinta de carte, neglijenta ... sau poate intentionat, nu?

P.S. 2 Cat timp procesul lui Savulescu era pe rol la CAB se putea sesiza si solicita un punct de vedere CJUE legat de modificarile legislative de substanta ale Italiei (care evident ca afecteaza substantial mandatul european de arestare) sau reluate discutiile la nivel de CE si Consiliu incepute de mine in 2019 privind eficienta mandatului european de arestare de exemplu.... dar cine sa faca astfel de demersuri daca Stelian Ion, ramas fara boxele de DJ, arata ca nu stie carte si spune ca in procedura de extradare a lui Savulescu MJ nu e implicat pentru ca "nu a fost solicitat" ca si cum trebuia trimisa o invitatie speciala, nu?