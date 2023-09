Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit. Ce s-a întâmplat după ce au ieşit de la Starea Civilă

Ana Baniciu și Edy Kovacs au încheiat căsătoria civilă vineri, 8 septembrie. Chiar dacă artista spunea zilele trecute că va avea o nuntă atipică, nu dezvăluise încă şi ziua în care va spune „DA”, astfel că nimeni nu s-a aşteptat ca totul să se petreacă atât de repede. La ceremonie au luat parte familia Anei Baniciu și a lui Edy Kovacs, dar și prietenii apropiați ai celor doi, printre care și solista Raluka.

În această zi specială, artista a ales să poarte o rochie scurtă, albă, cu croială dreaptă, împreună cu un sacou purtat pe umeri. Buchetul miresei a fost făcut doar din trandafiri albi care au mers de minune cu ţinuta impecabilă. Edy a îmbrăcat o pereche de pantaloni gri închis cu o cămașă albă și un sacou gri deschis.

Moment comic

la ieșirea de la Starea Civilă, așa cum se obișnuiește, s-a aruncat cu orez, moment în care Ana Baniciu s-a amuzat pentru că înghiţise, fără să vrea, câteva boabe: „Mi-a intrat în gură” - a spus artista către cei aflaţi de faţă.

Acum urmează cununia religioasă și marea petrecere, despre care Ana Baniciu a spus că va fi una mai puţin obişnuită. Și asta pentru că se vor lipsi de tradiții şi vor face totul după placul lor. Aceasta anunțat că, la nunta ei nu va exista nici măcar dansul mirilor. „Vrem să fie o nuntă pentru noi, nu vom avea nici dansul mirilor, ne caracterizează nunta și ne dorim ca prietenii noștri să înțeleagă că noi am organizat nuntă pe sufletul nostru. Tatăl meu mă va conduce la altar. În rest, nu vom avea tradiții la nuntă. Eu am zis că nu voi cânta la nunta mea, dar nu voi avea cum să nu fac asta”, spunea Ana Baniciu în urmă cu un an în cadrul unei emisiuni televizate.







