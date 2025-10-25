€ 5.0835
Data actualizării: 17:21 25 Oct 2025 | Data publicării: 16:57 25 Oct 2025

Amenzi date de Jandarmerie în timpul ceremoniei la care Ilie Bolojan a fost huiduit
Autor: M.C

jandarmi_52590400 Foto: Jandarmeria Română
 

Ilie Bolojan a fost huiduit, sâmbătă, de mai multe persoane, la evenimentul dedicat Zilei Armatei Române de la Carei.

Premierul a declarat, la finalul ceremoniei, că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.

"Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme", a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină.

Ulterior, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, a transmis într-un comunicat că au fost aplicate amenzi unor persoane pentru "încălcarea unor norme de convieţuire socială". 

"Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei. În acest context, jandarmii au sancţionat contravenţional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârşirea în public de fapte şi expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice", a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare.

