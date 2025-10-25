Amenzi date de Jandarmerie în timpul ceremoniei la care Ilie Bolojan a fost huiduit

Premierul a declarat, la finalul ceremoniei, că este obişnuit cu astfel de lucruri şi că nu are probleme.

"Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme", a spus Bolojan în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină.

Ulterior, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare, a transmis într-un comunicat că au fost aplicate amenzi unor persoane pentru "încălcarea unor norme de convieţuire socială".

"Astăzi, 25 octombrie, cu prilejul Zilei Armatei României, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare au asigurat măsurile de ordine publică pe timpul desfăşurării ceremoniei oficiale organizate în municipiul Carei. În acest context, jandarmii au sancţionat contravenţional 2 persoane, în conformitate cu Legea nr. 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, după cum urmează: 1 amendă în valoare de 500 lei, conform art. 2, pct. 1, pentru săvârşirea în public de fapte şi expresii jignitoare; 1 avertisment scris, potrivit art. 2, pct. 23, pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice", a transmis Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare.