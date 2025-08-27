Amenințări cu moartea la adresa unor funcționari publici și jurnaliști, de Ziua Independenței. Mesajul Poliției din Republica Moldova

Mai mulți cetățeni au fost vizați de mesaje de intimidare, printre care funcționari publici și jurnaliști, chiar de Ziua Independenței Republicii Moldova.

Poliția din Republica Moldova a anunțat că mai mulți cetățeni, printre care se numără și funcționari publici, dar și jurnaliști, au fost ținta unor mesaje care conțin amenințări cu moartea.

Instituția condamnă ferm aceste acțiuni, pe care le consideră drept o tentativă de a compromite evenimentele organizate cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova și de a intimida cetățenii.

În acest context, poliția îndeamnă populația să nu acorde atenție acestor mesaje și să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care le-au recepționat.

Totodată, ofițerii de investigație dețin deja mai multe informații relevante și întreprind măsuri active pentru identificarea și localizarea persoanelor implicate în aceste fapte.

Întâlnire de rang înalt la Chișinău

Republica Moldova marchează astăzi, 27 august, 34 de ani de la proclamarea independenței, eveniment votat de Parlament la 27 august 1991.

În această zi, la Chișinău și în alte localități ale țării sunt organizate numeroase evenimente festive, care includ ceremonii oficiale, depuneri de flori la monumente și concerte, pentru a celebra libertatea, suveranitatea și unitatea statului.

Cu această ocazie, Republica Moldova primește vizita președintelui Franței, Emmanuel Macron, a cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și a prim-ministrului Poloniei, Donald Tusk, lideri europeni care își reafirmă sprijinul față de țară și față de președinta Maia Sandu, într-un moment în care Moldova se confruntă cu presiuni externe și ingerințe din partea Rusiei.

Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare. Scrutinul va avea loc pe 28 septembrie 2025.

