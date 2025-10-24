€ 5.0835
Data actualizării: 16:31 24 Oct 2025 | Data publicării: 16:31 24 Oct 2025

Ambasadorul Ucrainei: Din război s-a născut o prietenie mai puternică între popoarele noastre
Autor: Alexandra Curtache

romania-ucraina-steag_14555900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @postmodernst
 

Ambasadorul Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk, a declarat la Tulcea că războiul declanșat de Rusia a apropiat România și Ucraina, întărind relațiile bilaterale și cooperarea între cele două țări.

Războiul din Ucraina a întărit legăturile dintre România și statul vecin, a declarat ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, vineri, la Tulcea, în cadrul unei întâlniri cu autoritățile locale și cu deputata PSD Mirela Furtună.

Diplomatul a subliniat că tragedia cauzată de agresiunea rusă a apropiat popoarele celor două țări și a deschis noi perspective de cooperare.

Relații bilaterale consolidate în contextul războiului

În timpul discuțiilor oficiale de la sediul Consiliului Județean Tulcea, ambasadorul Ihor Prokopchuk a evidențiat dezvoltarea constantă a relațiilor româno-ucrainene la toate nivelurile, de la Președinție și Guvern, până la administrațiile locale.

„Relaţiile noastre bilaterale sunt foarte bune şi se dezvoltă la toate nivelurile. Dacă privim ultima perioadă, vedem cât de mult ne-a apropiat situaţia tragică din Ucraina, cum s-au apropiat cele două ţări şi cât de mult putem realiza împreună în viitor”, a declarat ambasadorul Ucrainei.

Diplomatul a anunțat intenția de a organiza, în viitorul apropiat, o nouă ședință comună la nivel guvernamental, dedicată dezvoltării infrastructurii de frontieră, cooperării transfrontaliere și reconstrucției Ucrainei.

Tulcea, un exemplu de solidaritate și cooperare

Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, a amintit de parteneriatele transfrontaliere desfășurate de-a lungul anilor și de sprijinul oferit refugiaților ucraineni încă din primele luni ale conflictului.

„Noi, tulcenii, sperăm ca acest conflict nedrept să se încheie cu păstrarea integrităţii Ucrainei. Credem că respectul reciproc trebuie consolidat și relația de bună vecinătate să dăinuie”, a spus Teodorescu.

România, susținător ferm al parcursului european al Ucrainei

Deputata PSD Mirela Furtună a subliniat rolul strategic al județului Tulcea în contextul geopolitic actual și a reiterat sprijinul ferm al României pentru drumul european al Ucrainei.

„Apărarea flancului estic nu este o problemă doar a României, ci o prioritate europeană continuă. România poate și trebuie să fie un element-cheie în procesul de reconstrucție a Ucrainei, pentru că viitorul Ucrainei este unul european”, a afirmat Furtună.

Totodată, deputata a făcut apel la autoritățile ucrainene să asigure protejarea identității culturale și a limbii române în comunitățile de etnici români din Ucraina.

România și Ucraina își propun să dezvolte noi proiecte economice, culturale și umanitare, consolidând totodată cooperarea pentru pace și reconstrucție în regiune.

