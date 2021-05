Ambasadorul Ovidiu Dranga: Apropierea dintre România și Polonia a atins niveluri fără precedent. Turismul aproape s-a dublat

„Apropierea dintre România și Polonia a atins niveluri fără precedent. (...) Am reușit să ne redescoperim reciproc în mai multe domenii. Turismul aproape s-a dublat în câțiva ani. Schimburile comerciale s-au dublat. Am ajuns de la 3 miliarde euro în 2013 la peste 7 miliarde euro volum de schimburi comerciale în 2021. Ambasada a contribuit la crearea unui climat general care să favorizeze investițiile, prezența investițională reciprocă în cele două țări”, a explicat Ovidiu Dranga în cadrul unui interviu acordat DC News TV.

„Am creat o Cameră de Comerț, care funcționează foarte bine. ICR Varșovia a avut o activitate foarte bună, foarte diversificată. Am fost prezenți la câteva târguri de carte, printre care și Târgul de carte de la Varșovia, unde am devenit o prezență de referință. Pe de altă parte, am reușit să apropiem câteva comunități locale. Am lansat ideea extinderii.

Nu în cele din urmă, această construcție strategică numită B9, la care se adaugă și Inițiativa celor Trei Mări, adică am reușit să construim împreună o formulă care este utilă Alianţei Nord-Atlantice. Ne-am arătat capacitatea de a coagula împreună, un număr de țări care împreună pot face mai mult decât până acum”, a mai spus acesta.

Ovidiu Dranga, ambasadorul României în Japonia, la DC NEWS TV

Ovidiu Dranga este diplomat de carieră, cu gradul diplomatic de ministru plenipotențiar. Face parte din corpul diplomatic al României din 1991.

A ocupat succesiv funcții de execuție și conducere atât în Centrala MAE, cât şi în serviciul exterior, cum ar fi prim colaborator la Misiunea României la NATO și UEO (1999-2000), director al direcției NATO (2000-2001), director general pentru afaceri politice (2005-2007). În perioada 2001-2003, Ovidiu Dranga a fost locțiitorul secretarului de stat pentru politica de apărare şi integrare euro-atlantică din Ministerul Apărării Naționale.

În ultimii opt ani, Ovidiu Dranga a ocupat funcţia de ambasador la Ambasada României la Varşovia, funcţie din care a fost rechemat în 2021.

În exercitarea atribuțiilor specifice acestor funcții, a contribuit la iniţierea sau punerea în practică a unor proiecte sau demersuri relevante pentru politica externă a României, cum ar fi Forumul Mării Negre pentru Dialog şi Parteneriat și Strategia post-aderare a României la Uniunea Europeană (2006), Sinergia Mării Negre, Forumul ONG-urilor de la Marea Neagră și cursul “Reconstrucţie post-conflict şi stabilizare” (2007), Formatul Bucureşti – B9 (2015), Summit-ul Iniţiativei celor 3 Mări (I3M) de la Bucureşti (2018) și ședințele comune de guvern româno-polone (2018, 2019) etc. De asemenea, Ovidiu Dranga a coordonat (2000-2001) echipa de negociere a Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit „SOFA Suplimentar”) şi a asigurat preşedinţia procesului de cooperare în sud-estul Europei în domeniul apărării (“Southeastern Europe Defence Ministerial - SEDM”), (2001-2003). În 2015, a fost ales pentru un an preşedinte al Grupului ambasadelor, delegaţiei şi instituţiilor francofone din Polonia (“GADIF Pologne”).

A fost decorat cu Ordinul „Serviciul Credincios” în grad de cavaler (2002), cu Ordinul „Meritul Diplomatic” în grad de ofiţer (2006) şi cu „Ordinul de Merit al Republicii Polone” în grad de Comandant (2019).