Amazon intenționează să înlocuiască peste o jumătate de milion de locuri de muncă cu roboți

În timp ce oficialii companiei vorbesc despre „tehnologie avansată” și „coboți” care colaborează cu oamenii, criticii avertizează că urmează cea mai amplă transformare a pieței muncii americane din ultimele decenii.

Automatizarea care poate schimba definitiv locul de muncă american

În ultimele două decenii, Amazon a fost sinonim cu transformarea pieței muncii. A angajat peste un milion de persoane în Statele Unite, a construit o vastă rețea logistică și a fost pionier în folosirea tehnologiei pentru a monitoriza și gestiona eficiența lucrătorilor. Acum însă, compania se pregătește pentru o nouă revoluție internă: înlocuirea oamenilor cu roboți.

Potrivit documentelor interne consultate de The New York Times, echipa de automatizare a Amazon estimează că până în 2027 compania va evita angajarea a peste 160.000 de persoane, economisind 30 de cenți pentru fiecare produs ambalat și livrat. Pe termen lung, planurile vizează reducerea nevoii de peste 600.000 de angajați în SUA.

Depozite fără oameni și o strategie de imagine atent calculată

Amazon lucrează deja la modele de depozite ultramoderne, unde oamenii vor fi o prezență rară. În centrul logistic din Shreveport, Louisiana, considerat cel mai avansat din lume, o mie de roboți operează deja în ritm industrial, iar numărul angajaților umani a fost redus cu 25%. În următorul an, Amazon estimează că va avea nevoie de doar jumătate din forța de muncă pe care ar fi folosit-o anterior.

Planul este ambițios: automatizarea a 75% din operațiunile companiei și replicarea modelului Shreveport în cel puțin 40 de facilități până în 2027. Compania a început și modernizarea depozitelor vechi, precum cel din Stone Mountain, Georgia, unde numărul angajaților ar urma să scadă cu 1.200.

Conștientă de posibila reacție negativă, Amazon a elaborat o strategie de comunicare discretă. Documentele arată că termenii „automatizare” și „inteligență artificială” sunt evitați deliberat, fiind înlocuiți cu expresii mai „prietenoase”, precum „tehnologie avansată” sau „cobot”, roboți colaborativi care „lucrează împreună cu oamenii”.

Un viitor cu mai puțini angajați, dar mai mulți tehnicieni

Reprezentanții Amazon insistă că transformarea robotică nu va distruge locurile de muncă, ci le va transforma. „Faptul că ai eficiență într-o parte a afacerii nu spune toată povestea”, a declarat Udit Madan, directorul operațiunilor globale. Compania afirmă că economiile rezultate din automatizare vor fi redirecționate spre crearea de noi roluri tehnice, mai bine plătite, precum tehnicieni în robotică și specialiști în mentenanță.

În prezent, peste 160 de persoane lucrează în astfel de posturi în Shreveport, câștigând peste 24 de dolari pe oră, o sumă semnificativ mai mare decât salariul de bază de 19,50 dolari oferit muncitorilor necalificați. De asemenea, aproape 5.000 de persoane au participat la programul de ucenicie mecatronică al Amazon, lansat în 2019.

Totuși, economiștii avertizează că aceste noi locuri de muncă nu vor compensa pierderile masive. „Odată ce Amazon va descoperi cum să automatizeze profitabil, modelul va fi preluat de toată industria”, a avertizat Daron Acemoglu, profesor la MIT și laureat al Premiului Nobel pentru Economie. „Amazon riscă să devină un distrugător net de locuri de muncă, nu un creator.”

Impact social și rasial: cine va plăti prețul automatizării

Pe lângă implicațiile economice, automatizarea ridică și probleme sociale. Conform studiilor, lucrătorii Amazon au de trei ori mai multe șanse să fie persoane de culoare comparativ cu media americană, ceea ce înseamnă că tranziția tehnologică ar putea afecta în mod disproporționat comunitățile afro-americane.

În Georgia, un tânăr de culoare în vârstă de 28 de ani a declarat pentru The Times că a aplicat repetat pentru un post în depozitul Amazon din Stone Mountain, dar fără succes.

„Nu am mai văzut anunțuri de angajare de luni de zile”, a spus el. În realitate, unitatea trece printr-un proces amplu de modernizare robotică, care va reduce treptat forța de muncă de la 4.000 la 3.000 de angajați.

Amazon, între eficiență și responsabilitate socială

În timp ce compania insistă că implicarea în comunități, inclusiv sponsorizarea de parade sau campanii caritabile precum Toys for Tots — nu are legătură cu automatizarea, documentele interne sugerează contrariul. Amazon caută modalități de a-și proteja imaginea publică pe fondul transformării radicale.

Purtătoarea de cuvânt Kelly Nantel a respins acuzațiile, afirmând că „documentele citate sunt incomplete și nu reflectă strategia generală de angajare”. Totuși, compania nu a negat că automatizarea este în plină expansiune și a confirmat intenția de a angaja 250.000 de persoane pentru sezonul de sărbători, fără a preciza câte dintre aceste posturi vor fi permanente.

De la Bezos la Jassy: obsesia eficienței totale

Impulsul pentru automatizare a fost alimentat încă din era Jeff Bezos. În 2012, Amazon a achiziționat compania de robotică Kiva Systems pentru 775 de milioane de dolari, declanșând o revoluție logistică. Sub conducerea actualului director executiv, Andy Jassy, accentul s-a mutat pe eficiență și reducerea costurilor, iar robotica a devenit instrumentul central al acestei strategii.

„Timp de ani de zile, Amazon a investit masiv în creștere. Acum, accentul s-a mutat pe eficiență. Robotica chiar face o diferență uriașă la linia de jos”, a explicat analistul Justin Post de la Bank of America.

Dacă planurile Amazon se vor concretiza, una dintre cele mai mari forțe de muncă din lume va deveni, paradoxal, una dintre cele mai automatizate. Iar ceea ce începe în depozitele sale din Shreveport și Stone Mountain ar putea deveni, în doar câțiva ani, noul standard al capitalismului tehnologic global.