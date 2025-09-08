Amazon elimină unul dintre cele mai generoase beneficii ale sale

Dacă împărțiți abonamentul Amazon Prime cu un prieten sau membru al familiei care nu locuiește în aceeași gospodărie, vești proaste: începând cu 1 octombrie, compania elimină „Prime Invitee”, programul care oferea transport gratuit celor care nu locuiau împreună cu titularul Prime. În viitor, fiecare persoană va trebui să aibă propriul abonament pentru a beneficia de avantajele Prime.

Amazon a confirmat pe site-ul său web că „Prime Invitee” va fi eliminat. Acest program permitea membrilor Prime să împărtășească transportul gratuit cu prietenii sau rudele care locuiau separat. Într-o declarație pentru CNN, compania a sugerat clienților afectați să treacă la programul Amazon Family, care permite împărțirea beneficiilor Prime, dar doar între membrii aceleiași gospodării.

Prime Invitee nu mai accepta înscrieri încă din 2015, iar compania nu a oferit date despre câți oameni au folosit programul de-a lungul timpului.



Legătura cu performanța abonamentelor Prime

Decizia vine într-un context în care Amazon nu a reușit să atingă obiectivele de înscriere pentru Prime în perioada recentă. Potrivit unui raport Reuters, în preajma evenimentului Prime Day din iulie, compania a înregistrat cu 116.000 de abonați mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, Amazon a raportat vânzări record în timpul evenimentului Prime Day și mai multe articole vândute în cele patru zile ale evenimentului, arătând că popularitatea platformei rămâne ridicată, chiar dacă ritmul de înscriere la abonamente a scăzut ușor.



Cât costă Prime și câți abonați are Amazon

În prezent, abonamentul Prime costă 14,99 dolari pe lună sau 139 dolari pe an, ultima majorare având loc în 2022.

Amazon nu oferă public date exacte despre numărul de abonați din SUA, însă analiza realizată de Consumer Intelligence Research Partners estimează că, în martie 2025, platforma avea aproximativ 197 de milioane de clienți.

Similar cu decizia Amazon de a elimina programul „Prime Invitee”, Netflix a început să limiteze partajarea conturilor între persoane care nu locuiesc în aceeași gospodărie, în special în Statele Unite și câteva țări din America Latină. Ambele companii urmăresc să maximizeze veniturile prin obligarea utilizatorilor să plătească abonamente separate dacă vor să beneficieze de serviciile lor, reducând astfel folosirea „abonamentelor împărțite” care anterior erau o metodă populară de a economisi bani. Astfel, strategia Amazon se aliniază tendinței generale din industria streaming-ului și comerțului online, unde companiile încearcă să transforme avantajele inițial generoase în venituri directe suplimentare pentru fiecare utilizator.

