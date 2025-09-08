Data actualizării: | Data publicării:

Amazon elimină unul dintre cele mai generoase beneficii ale sale

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Dacă împărțiți abonamentul Amazon Prime cu un prieten sau membru al familiei care nu locuiește în aceeași gospodărie, vești proaste: începând cu 1 octombrie, compania elimină „Prime Invitee”, programul care oferea transport gratuit celor care nu locuiau împreună cu titularul Prime. În viitor, fiecare persoană va trebui să aibă propriul abonament pentru a beneficia de avantajele Prime.

Amazon a confirmat pe site-ul său web că „Prime Invitee” va fi eliminat. Acest program permitea membrilor Prime să împărtășească transportul gratuit cu prietenii sau rudele care locuiau separat. Într-o declarație pentru CNN, compania a sugerat clienților afectați să treacă la programul Amazon Family, care permite împărțirea beneficiilor Prime, dar doar între membrii aceleiași gospodării.

Prime Invitee nu mai accepta înscrieri încă din 2015, iar compania nu a oferit date despre câți oameni au folosit programul de-a lungul timpului.


Legătura cu performanța abonamentelor Prime

Decizia vine într-un context în care Amazon nu a reușit să atingă obiectivele de înscriere pentru Prime în perioada recentă. Potrivit unui raport Reuters, în preajma evenimentului Prime Day din iulie, compania a înregistrat cu 116.000 de abonați mai puțin comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, Amazon a raportat vânzări record în timpul evenimentului Prime Day și mai multe articole vândute în cele patru zile ale evenimentului, arătând că popularitatea platformei rămâne ridicată, chiar dacă ritmul de înscriere la abonamente a scăzut ușor.


Cât costă Prime și câți abonați are Amazon

În prezent, abonamentul Prime costă 14,99 dolari pe lună sau 139 dolari pe an, ultima majorare având loc în 2022.

Amazon nu oferă public date exacte despre numărul de abonați din SUA, însă analiza realizată de Consumer Intelligence Research Partners estimează că, în martie 2025, platforma avea aproximativ 197 de milioane de clienți.

Similar cu decizia Amazon de a elimina programul „Prime Invitee”, Netflix a început să limiteze partajarea conturilor între persoane care nu locuiesc în aceeași gospodărie, în special în Statele Unite și câteva țări din America Latină. Ambele companii urmăresc să maximizeze veniturile prin obligarea utilizatorilor să plătească abonamente separate dacă vor să beneficieze de serviciile lor, reducând astfel folosirea „abonamentelor împărțite” care anterior erau o metodă populară de a economisi bani. Astfel, strategia Amazon se aliniază tendinței generale din industria streaming-ului și comerțului online, unde companiile încearcă să transforme avantajele inițial generoase în venituri directe suplimentare pentru fiecare utilizator. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Un important președinte european, vizită incognito în România, la Craiova. Ce a vrut să vadă / foto în articol
08 sep 2025, 22:15
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
08 sep 2025, 22:05
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
08 sep 2025, 21:42
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu
08 sep 2025, 21:26
Amazon elimină unul dintre cele mai generoase beneficii ale sale
08 sep 2025, 21:11
Opoziția din Turcia folosește mese și scaune pentru a bloca poliția care asediază sediul central
08 sep 2025, 21:37
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Horoscop 9 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
08 sep 2025, 19:59
Român, impresionat de ideea inedită a unui hotel din China: Cum să faci baie în... pungă?
08 sep 2025, 20:29
Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert
08 sep 2025, 19:59
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
08 sep 2025, 19:37
SRI, operațiune combinată cu parteneri NATO. Chirieac explică mizele acțiunii care a dus la prinderea unui fost oficial acuzat de trădare
08 sep 2025, 20:01
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
08 sep 2025, 18:50
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
08 sep 2025, 18:39
Estonia a convocat un diplomat rus după ce un elicopter a încălcat spațiul aerian estonian
08 sep 2025, 18:38
African, amuzat de întrebarea primită de la o bătrânică într-un sat din România
08 sep 2025, 19:13
Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti
08 sep 2025, 18:25
MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța
08 sep 2025, 18:01
Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat
08 sep 2025, 17:53
Cea mai numeroasă familie de români din Italia a întâmpinat un nou membru: „E greu, dar dragostea e și mai mare”
08 sep 2025, 18:06
Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor
08 sep 2025, 17:36
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
08 sep 2025, 17:00
Guvernul Franței a căzut. Parlamentul l-a demis pe premierul Bayrou / Update: Macron, prima reacție / video
08 sep 2025, 17:07
Corneliu Ștefan, la Pucioasa cu prilejul inaugurării Grădiniței Prichindel - FOTO
08 sep 2025, 16:38
Karol Nawrocki, manifest împotriva înstrăinării pământurilor poloneze. Președintele suveranist a fost ovaționat / video
08 sep 2025, 16:42
Radio România Actualități, lider în mediul urban și în București
08 sep 2025, 16:26
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a III-a
08 sep 2025, 16:27
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
08 sep 2025, 16:16
Scumpiri masive pe piața cosmeticelor: Ingredientele care dau peste cap industria frumuseții
08 sep 2025, 20:32
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
08 sep 2025, 16:08
Protestele profesorilor: Mariana Badea arată care sunt, de fapt, adevăratele provocări din educație / video
08 sep 2025, 17:30
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
08 sep 2025, 15:52
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025
08 sep 2025, 14:08
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Rectorul SNSPA, semnal de alarmă: Protestele nu trebuie să îi lovească pe copii
08 sep 2025, 13:48
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?
08 sep 2025, 13:39
Între protest și sărbătoare, începutul de an școlar rămâne o zi a speranței. Profesorii din Iași care au înțeles asta
08 sep 2025, 12:27
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
08 sep 2025, 11:19
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
08 sep 2025, 11:10
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. Podul Basarab, blocat
08 sep 2025, 11:00
”Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni
08 sep 2025, 12:18
De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România
08 sep 2025, 10:34
Cele mai noi știri
acum 4 minute
Ilie Bolojan, anunț privind creșterea vârstei de pensionare
acum 12 minute
Paella valenciană - rețeta spaniolă care colorează masa și cucerește papilele gustative
acum 1 ora 9 minute
Un important președinte european, vizită incognito în România, la Craiova. Ce a vrut să vadă / foto în articol
acum 1 ora 19 minute
Gabriela Oțil, copleșită de emoții în prima zi de grădiniță a fiului ei: „Chiar plâng”
acum 1 ora 34 minute
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
acum 1 ora 41 minute
Panică pe ruta Suceava – Botoșani. Locomotiva trenului a luat foc
acum 1 ora 47 minute
Opoziția din Turcia folosește mese și scaune pentru a bloca poliția care asediază sediul central
acum 1 ora 52 minute
Economiile măsurilor de austeritate în educație, doar 10%. Bolojan, precizări pentru profesori
Cele mai citite știri
acum 9 ore 7 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
acum 6 ore 24 minute
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
acum 14 ore 30 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel