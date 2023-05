Amarah, din nou bătută, vrea să plece din România: Polițistul m-a văzut plină de sânge și mi-a zis că arăt ok. Voi părăsi țara

Ne-o demonstrează, dacă mai era cazul, Amarah, o femeie transgender care face furori pe TikTok, având o comunitate foarte mare de oameni alături.

Amarah a fost bătută pe stradă. Din nou. Este deja a doua oară când este agresată în public. Sau cel puțin a doua oară când subiectul a ajuns în presă.

Din imaginile publicate pe TikTok se vede cum Amarah este lovită de o femeie. A fost inclusiv trasă de păr, iar ulterior a sunat la poliție. Fără succes din punctul ei de vedere, deoarece i s-a părut că oamenii legii nu au ajutat-o deloc.

Amarah spune că vrea să plece din România pentru a putea ieși liniștită pe stradă fără să fie bătută de vreun extremist/ă. Vrea să fugă din România doar pentru a trăi.

„Voi părăsi România pentru că nu mă simt în siguranță. Nu este ok să trăiesc aici. Am să plec din țara asta de rahat! Oamenii râd de mine pentru că am fost bătută pe stradă. Este ciudat. Oamenii sunt răi. Sunt șocată! Să stau plină de sânge în fața polițistului și să-mi spună: „Mi se pare că arăți destul de ok!” N-am mai zis nimănui cât am suferit. Am încercat să fiu puternică și să am vrut să arăt că sunt puternică într-o țară ca România, dar uneori nu ai cum”, a zis Amarah în timp ce plângea.

Amarah este o persoană transgender care s-a născut bărbat, dar întotdeauna a simțit și a trăit ca o femeie, motiv pentru care s-a operat pentru a fi și fizic cine simțea că este pe interior. Viața ei nu a fost deloc ușoară, dar mama a sprijinit-o în acest demers. De-a lungul vieții, foarte puțină lume a sprijinit-o și a înțeles că este normală, ca noi toți, în ciuda faptului că a făcut această schimbare.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: Asociația ACCEPT, petiție pentru recunoașterea și protecția tuturor familiilor. CEDO, hotărâre istorică privind familiile formate din persoane de același sex

De Ziua Internațională Împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei (IDAHOBIT), Asociația ACCEPT lansează petiția pentru protecția și recunoașterea legală a tuturor familiilor din România.

Românii sunt invitați să semneze, începând de astăzi, documentul care solicită Guvernului și Parlamentului să își facă datoria față de toți cetățenii lui și să trateze cu demnitate și egalitate toate familiile. Organizațiile non-guvernamentale se pot alătura la rândul lor demersului care își propune să combată discriminarea împotriva familiilor formate din persoane de același sex.

Inițiativa vine în întâmpinarea pronunțării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) o va da marți, pe 23 mai, în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României. Acest caz, susținut de ACCEPT, reclamă la CEDO încălcarea dreptului la viață privată și de familie pentru 42 de petenți din cauza discriminării în lege și a nerecunoașterii și neprotejării familiilor formate din persoane de același sex.

Sute de mii de români formează în acest moment familii clădite din iubire, fără însă a fi recunoscute oficial de statul român. Vorbim despre familii formate din persoane de același sex - familii reale, legitime, bazate pe dragoste și respect reciproc, care contribuie la dezvoltarea societății, dar nu se bucură de drepturi și protecție legală. Prin petiția lansată astăzi de Asociația ACCEPT, românii pot cere protecție și recunoaștere legală pentru toate familiile, transmițând astfel un mesaj clar autorităților responsabile:

https://campaniamea.declic.ro/petitions/protejati-toate-familiile-din-romania

România este pregătită pentru recunoașterea familiilor formate din persoane de același sex

Conform studiului sociologic desfășurat de Asociația ACCEPT și Cult Research în anul 2021, în cadrul căruia a fost analizată atitudinea românilor privind perspectiva reglementării căsătoriilor între persoane de același sex, societatea românească devine din ce în ce mai incluzivă. 71% dintre români spun că legalizarea căsătoriei civile pentru familiile de același sex în România nu ar avea niciun impact personal asupra lor. 43% dintre români consideră că familiile de același sex au nevoie de o formă de protecție legală în România. 68% dintre români consideră că toate familiile ar trebui protejate de lege în România, inclusiv familiile formate din persoane de același sex. Pentru prima dată în România, există o majoritate într-un segment de vârstă (18-34 de ani) care consideră necesară respectarea dreptului la viață de familie pentru cuplurile de același sex, reprezentând o evoluție generațională clară în favoarea egalității în societatea românească. 56% dintre tinerii români susțin că familiile de același sex au nevoie de o formă legală de protecție în România.

De ce este necesară recunoașterea și protecția legală a tuturor familiilor?

Nerespectând dreptul persoanelor LGBTQIA+ de a avea o familie, statul român încurajează societatea să discrimineze și să marginalizeze cuplurile formate din persoane de același sex. Din cauza acestui vid legislativ, partenerii de același sex nu se pot vizita când unul dintre ei se află pe patul de spital, nu pot lua decizii medicale vitale pentru persoana iubită, nu pot moșteni căminul clădit împreună cu aceasta și, în multe cazuri tragice, nu își pot conduce pe ultimul drum partenerul.

România are nevoie de o legislație care să protejeze toate familile - atât cele heterosexuale, cât și cele homosexuale. Este nevoie ca România să ofere tuturor cetățenilor dreptul de a se căsători civil, de a se parteneria civil și să aibă un sistem de recunoaștere de facto a familiilor. Familia înseamnă iubire care dăinuie în timp. Aceste legături, formate și susținute de-a lungul anilor, merită să fie protejate de statul român în deplinătatea lor.

O zi istorică - CEDO se pronunță pe 23 mai în cazul Buhuceanu și Ciobotaru și alte 20 de familii împotriva României

Florin Buhuceanu și Victor Ciobotaru, doi parteneri de același sex, au dat în judecată statul român în anul 2019 în urma refuzului stării civile de a recunoaște relația de familie dintre ei. Alte 20 de familii formate din persoane de același sex s-au alăturat demersului. Aceste familii au primit din partea oficiilor de stare civilă un refuz pe baza interdicțiilor din Codului Civil privind recunoașterea legală a relațiilor între persoane de același sex. În consecință, cele 42 de persoane, sprijinite de Asociația ACCEPT, au chemat statul român în judecată, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pentru a cere obligarea României la recunoașterea legală a familiilor formate din persoane de același sex și interzicerea discriminării acestora, în baza articolului 8 și a articolului 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Acest caz este unul istoric și aduce în fața celei mai importante instanțe de drepturile omului la nivel european situația familiilor bazate pe cupluri de același sex din România. Mai mult, acest caz reunește 42 de petenţi, cel mai mare număr de persoane gay şi lesbiene care au solicitat vreodată protecția vieții lor de familie într-un caz la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pronunțarea CEDO în acest caz va avea loc marți, pe 23 mai, la ora 11:00 (ora României).

România, printre ultimele state europene în care familiile nu se bucură de protecție și recunoaștere legală

Curtea s-a mai pronunțat în trecut în cazuri similare, recunoscând capacitatea persoanelor de același sex de a forma cupluri stabile. Precedentele decise de CEDO au fost in favoarea respectării drepturilor acestor cetățeni, pentru recunoașterea și protecția legală a cuplurilor pe care le formează, mai ales în contextul în care nevoile lor sunt identice cu cele ale familiilor formate din persoane de același sex. Cea mai recentă hotărâre a fost pronunțată la începutul acestui an în cazul Fedotova și alții împotriva Rusiei. Hotărârea Curții a stabilit existența unei obligații pozitive pentru statele Consiliului Europei de a adopta un cadru legal care să asigure recunoașterea și protecția cuplurilor de același sex (în temeiul Articolului 8 din Convenție).

În ultimii 10 ani, țări precum Portugalia (2010), Islanda (2010), Danemarca (2012), Franța (2013), Marea Britanie (2014), Irlanda (2015), Luxemburg (2015), Finlanda (2017), Germania (2017), Malta (2017), Austria (2019), Elveția (2021) au pus capăt interdicției căsătoriei în cazul cuplurilor de același sex. Anul acesta li se va alătura și Andora. În plus, alte 12 țări europene au adoptat forme legale de recunoaștere a acestor cupluri, dintre care amintim Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Liechtenstein, Monaco, Muntenegru și San Marino.

