Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani

În timpul marii crize economice mondiale din 2007 - 2009, chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2009, când nimeni din România ”nu vedea”, declarativ, cum se prăbușește economic lumea, prețurile pe piața imobiliară au bubuit.

Politologul Aurelian Giugăl a amintit cum, în timpul a ceea ce s-a numit ”Marea Recesiune”, un apartament într-un cartier modest din Capitală, cu două camere, se ridicau la prețuri comparabile cu cele de astăzi, în timp ce creditele atunci erau acordate pe bandă rulantă.

”Au fost trei patru momente de austeritate în istoria recentă a României. A fost austeritatea lui Stolojan, din `92, apoi austeritatea din vremea Convenției, cu inflație cu tot, cu închiderea unor întreprinderi... era definită ca ”terapie de șoc”. A fost cea mai brutală privatizare din țările foste comuniste, din Europa Centrală și de Est, cu efecte electorale: partidul central, pionul central de atunci a murit la alegerile din 2000. A venit a treia sesiune, după o perioadă de creștere economică: ajunseseră apartamentele cu două camere într-un cartier relativ modest din București, Rahova, aproape de 100.000 de euro, prin 2007 - 2008, lumea lua credite cu buletinul... După alegerile din 2012, când puterea a fost preluată de tandemul PNL - PSD, lucrurile s-au mai echilibrat puțin” a remarcat profesorul Giugăl.

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat că aceste momente de criză revin ciclic, în vreme de profesorul Aurelian Giugăl a atras atenția asupra diferențelor de clasă, care încă există.

