„Am fi salvați, dacă și rușii și-ar iubi copiii” . Sting dedică celebra piesă „Russians” ucrainienilor. "Opriţi războiul!" este mesajul artistului

”Împărtășim aceeași biologie, indiferent de ideologie / Dar am putea fi salvați, tu și cu mine / Dacă și rușii și-ar iubi copiii”. Acestea sunt versurile celebrului hit din epoca Războiului Rece ”Russians” interpretat de Sting. Artistul a transmis un mesaj pe Instagram, condamnând războiul Rusiei din Ucraina și lăudând curajul ucrainenilor în fața tiraniei brutale. ”În ultimii ani, rareori am mai cântat această piesă, pentru că nu mi-am imaginat că va fi din nou relevantă”, a scris Sting pe platforma socială.

"Piesa este o pledoarie pentru umanitatea din noi", a mai scris Sting. Artistul a interpretat piesa dedicată ”curajoșilor ucraineni care luptă împotriva unei tiranii brutale dar și rușilor care au ieșit în stradă să protesteze față de război în ciuda amenințărilor cu arestarea și trimiterea în pușcărie”. ”Noi toți ne iubim copiii. Opriți războiul”, a fost mesajul lui Sting.

Sting va susține anul acesta un nou concert în România. După show-ul din 2017, muzicianul revine la Cluj-Napoca pe 15 martie 2022. Evenimentul se va desfășura pe BT Arena, concertul intitulat My Songs urmând să includă în setlist cele mai îndrăgite cântece din repertoriul lui Sting."The Bridge", cel mai recent album al lui Sting, exemplifică prolificitatea și diversitatea sa în materie de compoziție. Scrisă și înregistrată într-un an de pandemie globală, această nouă colecție de piese îl găsește pe Sting meditând asupra pierderilor personale, separării, perturbării, lockdownului și tulburărilor sociale și politice extraordinare.

Recent, Sting şi-a vândut toată discografia către Universal Music pentru 300 milioane de dolari. Câştigător a 17 premii Grammy, Sting a făcut o mutare istorică, care cimentează poziţionarea Universal Music pe piaţă drept una dintre marile case de discuri. Suma de 300 de milioane de dolari este vehiculată de The New York Times, dar încă nu a fost confirmată de artist sau de Universal. Opera lui Sting include piesele sale solo, dar şi pe cele create alături de The Police, precum "Roxanne", "Every Breath You Take", "Shape of My Heart".

