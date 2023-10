”Am avut un moment când m-am certat cu Dumnezeu”, spune Gabriela Cristea despre regretele pe care le are

Gabriela Cristea, ca orice om, are și regrete, însă nu se teme să le mărturisească în mod public, ca un semnal pentru cei care o urmăresc în social media și nu numai.

Prezentă în podcastul Ilincăi Vandici, celebra prezentatoare a avut o discuție foarte deschisă, spunând care relația pe care o are cu partenerul său de viață este nu doar cea mai deschisă, dar și cea mai cinstită din toată viața sa.

”Am regrete vis a vis de mine, ca femeie, pentru că ar fi trebuit să mă respect un pic mai mult pe mine. Nu am prea știut cum să gestionez relațiile cu bărbații din viața mea. Probabil că de aceea nici nu am avut noroc fabulos în prima parte a vieții în relațiile pe care le-am avut pentru că nu am știut să mă apreciez pe mine.

Relația cu Tavi a fost cea mai deschisă și cea mai cinstită din viața mea. Am avut și o discuție atunci, cu Tavi, și i-am spus Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă. Am avut noroc cu el. Tavi e mai tânăr cu aproape 5 ani față de mine, dar nu am simțit niciodată”, a mărturisit Gabriela Cristea în podcastul Ilincăi Vandici.

Trecută prin experiențe mai puțin plăcute, în contextul în care este mereu în lumina reflectoarelor, Gabriela Cristea a punctat un lucru de care mulți ar trebui să țină cont, persoane publice sau oameni de rând.

”Te iubești cu femeia aia, ai intimitate cu ea, și după aia tu te apuci să o faci albie de porci? Păi iartă-mă că îți spun, dar tu te faci albie de porci pe tine.

Eu am trăit chestia asta. Oamenii au tendința să judece fără să gândească. Scriu despre mine că sunt bătrână și mi-am tras un tinerel. Un bărbat adevărat te va respecta și te va aprecia pentru ceea ce ești tu cu adevărat. Recunosc că el este cel care întotdeauna împacă situația și eu sunt supărată. Este de o calmitate, Doamne, are răbdare și mă tolerează și mă lasă să țip, să mă isterizez, după care vine și zice hai, să te pup, să te iubesc.”, a mai spus prezentatoarea.

De altfel, Gabriela Cristea nu a ezitat niciodată să recunoască lucrurile delicate pe care le-a trăit de-a lungul vieții, mai mult, chiar și să afirme că s-a certat cu Dumnezeu.

”Am avut un moment când m-am certat cu Dumnezeu, pentru că la mine a fost o perioadă foarte lungă și foarte grea. Nu am avut o viață tocmai ușoară, am avut o viață cu multe cumpene și cu toate acestea am reușit să mă redresez.

Și când spun că am avut multe cumpene, am avut din toate punctele de vedere. Și personale, și financiare, și de carieră”, a mai spus Gabriela Cristea.

