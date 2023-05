Alte patru cutremure în Arad. Cel mai mare a fost de 3,2 pe scara Richter

Alte patru cutremure au avut loc azi-noapte în judeţul Arad. S-au produs între orele 23:00 şi 1:00 în zona Crişana, iar cel mai mare a fost de 3,2 şi cel mai mic de 2,1.

Cutremurele din această noapte au venit după cel cu magnitudinea 4,3, care a fost înregistrat aseară, tot în aceeaşi regiune, la o adâncime de şapte kilometri. Cu o seară în urmă, în aceeaşi zonă, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 4,9 la o adâncime de doi kilometri, care a fost urmat de nu mai puţin de cinci replici. Deşi nu a produs pagube, localnicii povestesc că au simţit cum li se zguduie locuinţele pentru câteva secunde şi au auzit un zgomot ciudat, ca de explozie:

"Am fost într-un magazin şi sticlele de pe raft au început să cadă. S-au mişcat uşile. S-a auzit un zgomot destul de tare. (n.r. asemănător cu) O bombă. Am văzut că trepidează un pic patul pe care am stat aşa, întins. Nu, nu, n-am de ce să mă sperii, că e clar că trebuie să fim pregătiţi", a explicat un localnic, conform Rador.

"Prima dată s-a simţit un vuiet că vibrează şi tot, tot, tot se mişca. Am tras o spaimă că m-am îmbrăcat repede şi-am întins-o de acasă", a povestit altcineva.

Şi în oraşul Lipova, aflat la 12 kilometri de epicentrul primului cutremur, seismele s-au simţit puternic.

"Ca un tunet surd în două reprize, cu un interval foarte, foarte scurt între ele. N-am simţit până acum aşa ceva. Mulţumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic, nu avem pagube, nu avem victime. În apropierea a Bisericii Ortodoxe Radna, câţiva dintre cetăţenii care erau afară spuneau că au văzut turla bisericii clătinându-se. Până în momentul de faţă nu prezintă semne că ar fi deteriorări", a declarat primarul Florin Pera.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad au transmis că au făcut recunoaşteri în municipiu, în şase oraşe şi în patru comune, dar nu au fost semnalate pagube până în acest moment, transmit colegii de la Radio Timişoara. Cea mai puternică mişcare tectonică din acest an, cu magnitudinea 5,7, a avut loc în data de 14 februarie, în judeţul Gorj, la o adâncime de 6,3 kilometri.

Mihai Diaconescu, cercetător, spune că e posibil să aibă legătură cu seismele din Turcia: Trebuie să ne obișnuim

Mihai Diaconescu, seismolog la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, a intervenit telefonic la Antena3 CNN, unde a vorbit despre cutremurul din Arad, despre care a spus că, cel mai probabil, are legătură cu seimele din Turcia.

Seismologul a spus că trebuie să ne obișnuim cu numărul mare de cutremure, iar cel înregistrat recent în zona Arad pare să fie influențat de cutremurele care au avut loc în Turcia.

„Da, cred că trebuie să ne obișnuim, mai ales în zona vestică dacă au început, pentru că acelea sunt influențate de Mediterană, deci vin de undeva din partea sudică, probabil că este o influență foarte mare pe un plan de sensibilitate de la turci, în urma cutremurelor catastrofale de la turci și da, trebuie să ne obișnuim.”, a spus Mihai Diaconescu la Antena3 CNN. CITEŞTE AICI MAI MULTE

