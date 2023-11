Alt bombardament asupra taberei de refugiați din Gaza: IDF se apropie cu atacul de un spital. Imagini cu dezastrul lăsat în urmă

De asemenea, loviturile aeriene israeliene au afectat zona spitalului Al Quds din orașul Gaza, unde medicii susțin că se aflau până la 14.000 de persoane strămutate, conform directorului spitalului. Atacurile au început miercuri seara și au continuat până joi dimineața, apropiindu-se tot mai mult de un alt spital, potrivit declarațiilor dr. Bashar Mourad pentru CNN, făcute printr-un apel telefonic.

Aceste evenimente au avut loc în timp ce a început prima evacuare autorizată din enclava asediată.

VEZI ȘI: Șeful diplomației UE se declară „consternat” de numărul mare al civililor palestinieni uciși în tabăra de refugiați

A doua lovitură masivă în Jabalya a provocat daune catastrofale suplimentare, distrugând mai multe clădiri în cartierul Falluja al taberei, conform imaginilor de pe teren care arată un crater adânc și oameni care caută printre dărâmături în căutarea victimelor.

Hundreds of civilians were savagely massacred or injured this afternoon in yet a new Israeli pogrom in the Jabalia refugee camp, north of the #Gaza Strip.



Many more remain unaccounted for under the rubble until now. pic.twitter.com/5MnC5yk7CE