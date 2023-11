Șeful diplomației UE se declară „consternat” de numărul mare al civililor palestinieni uciși în tabăra de refugiați

El a adăugat: "Plecând de la poziția fermă a Consiliului UE, care recunoaște dreptul Israelului de a se apăra în conformitate cu dreptul internațional umanitar și de a asigura protecția tuturor civililor, sunt consternat văzând numărul mare de victime rezultate în urma bombardamentului Israelului asupra taberei de refugiați Jabalia".

Un martor ocular al atacului Forțelor de Apărare ale Israelului asupra taberei de refugiați Jabalya din nordul Gaza a povestit pentru CNN că a văzut un avion F-16 lansând mai multe rachete asupra taberei.

"Stăteam într-o coadă pentru a cumpăra pâine când, fără avertismentul prealabil, șapte sau opt rachete au căzut dintr-un F-16 în cartierul al-Yafawiya al taberei de refugiați," a mărturisit Mohammad Ibrahim, pentru CNN.

"Au apărut șapte sau opt cratere adânci în pământ, pline cu oameni uciși, cu bucăți de corp răspândite pretutindeni," a adăugat. "A fost ca și cum s-a prăvălit sfârșitul lumii."

Fotografii de la locul atacului au arătat mai multe cratere adânci, înconjurate de clădiri distruse sau avariate.

Imaginile video au arătat, de asemenea, oameni căutând printre dărâmături în căutarea supraviețuitorilor.

