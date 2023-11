„S-a simțit precum sfârșitul lumii”: Martorii bombardamentului asupra unei tabere de refugiați din Gaza descriu exploziile. Imagini cu ruinele lăsate în urmă

"Stăteam într-o coadă pentru a cumpăra pâine când, fără avertismentul prealabil, șapte sau opt rachete au căzut dintr-un F-16 în cartierul al-Yafawiya al taberei de refugiați," a mărturisit Mohammad Ibrahim, pentru CNN.

Israeli airstrikes hit a densely populated refugee camp in the #Gaza Strip, killing at least 50 Palestinians and a #Hamas commander, and medics struggled to treat the casualties in the enclave where food, fuel and basic supplies are running scarce.https://t.co/pXjF2LQfiQ — SABC News (@SABCNews) November 1, 2023

"Au apărut șapte sau opt cratere adânci în pământ, pline cu oameni uciși, cu bucăți de corp răspândite pretutindeni," a adăugat. "A fost ca și cum s-a prăvălit sfârșitul lumii."

Fotografii de la locul atacului au arătat mai multe cratere adânci, înconjurate de clădiri distruse sau avariate.

Imaginile video au arătat, de asemenea, oameni căutând printre dărâmături în căutarea supraviețuitorilor.

BREAKING:



Аnother mass massacre of civilians in the Gaza Strip, more than 200 casualties.



The IDF confirmed the strike on the Jebaliya refugee camp.



The IDF called them "collateral damage" because a senior Hamas official was there, and they were not interested in civilians. pic.twitter.com/MR4aYI1Ih3 — Megatron (@Megatron_ron) November 1, 2023

Dr. Atef al-Kalhout, șeful spitalului indonezian din apropiere, unde au fost aduși un număr semnificativ de morți și răniți, a estimat că zeci de oameni au fost uciși în atac. Spitalul este cea mai apropiată unitate medicală majoră de Jabalya și a fost grav afectat din cauza mai multor atacuri în apropiere.

Înregistrările video de la spital au arătat o lungă linie de cadavre întinse pe podea, precum și un număr mare de persoane rănite, inclusiv copii, în timp ce medicii se grăbeau să le acorde îngrijiri medicale. Din cauza supraaglomerării, mulți dintre răniți au fost tratați pe holuri.

IDF confirmă atacul, dar susține că a reușit să omoare și un lider terorist

Armata israeliană a confirmat că a bombardat marţi tabăra de refugiaţi din Jabaliya în Fâşia Gaza, afirmând că a ucis acolo un comandant al Hamas care era, potrivit israelienilor, unul dintre responsabilii pentru atacul lansat în Israel de mişcarea palestiniană pe 7 octombrie.

"Eliminarea lui a avut loc în cadrul unei ample operaţiuni de luptă împotriva teroriştilor şi infrastructurilor teroriste ce aparţin batalionului central din Jabaliya, care a preluat controlul asupra unor clădiri civile în Fâşia Gaza", a subliniat armata israeliană.

Ministerul Sănătăţii al guvernului condus de gruparea islamistă Hamas în Fâşia Gaza a anunţat marţi că cel puţin 50 de persoane au fost ucise într-o tabără de refugiaţi în urma unui bombardament israelian în partea de nord a enclavei palestiniene.

Bombardamentul, al cărui bilanţ final ar putea fi mult mai mare, a distrus cel puţin 20 de clădiri în tabăra de refugiaţi de la Jabaliya, adaugă sursa citată

