'Boscu Radu Alexandru este un băiat ca toți ceilalți copii! Doar că pasiunea lui pentru muzică l-a făcut să ajungă pe scene de renume! Corul Mozart este un cor profesionist de copii care s-a remarcat prin varietatea repertoriului cât și prin desele turnee făcute în întreaga lume alături de dirijorul corului Peter Lang. Este o inițiativă lăudabilă să aduni atâția copii pe care îi unește dragostea de muzică și frumos, mai ales în vremurile actuale! Alături de corul Mozart din Viena, Alexandru s-a făcut remarcat prin părți solo la diferitele concerte pe care le-a avut.' a declarat Radu Boscu, tatăl lui Alexandru.

Alexandru reprezintă România cu cinste și onoare pe scenele lumii

'Cel mai important turneu alături de corul Mozart a fost în China, în perioada 17 octombrie - 4 noiembrie 2018. A fost un turneu de peste două săptămâni și jumătate, unde au concertat în 8 orașe ale Chinei. A mai participat într-un turneu în Polonia, în anul 2017! Fiul meu a reprezentat România cu cinste și onoare peste tot! Mai mult, concertele din bisericile vieneze, cât și emisiunile de la televiziunea națională austriacă ORF, au devenit o tradiție pentru micii coriști. De asemenea, Alexandru Boscu, românașul nostru, a urcat pe scena faimosul bal vienez Liefe Ball alături de corul Mozart!' a declarat Radu Boscu.

DC News: De unde vine pasiunea pentru muzica clasică a lui Alexandru?

'Tatăl său este un tenor profesionist, invitat permanent al concertelor de Crăciun din capitala Austriei, dar și prin prima piesa Pop Opera sub denumirea Înger de femeie! Am avut onoarea de a fi “Special Guest“ în anul 2019 la concertul de Crăciun al corului Mozart! Poate de aici și dragostea și pasiunea pentru muzica și frumos! Ce poate fi mai înălțător decât să fie tatăl și fiul pe aceeași scenă! Orice părinte și-ar dori o dată în viață sa fie așa! Prin urmare, Alexandru urmează această pasiune. După ce a susținut un examen la faimoasa Opera de stat din Viena, a fost primit în corul de copii al Operei, care are o școală de operă pentru copii, unde sunt pregătiți pentru o viitoare carieră, fiind remunerați pentru fiecare spectacol!' a spus Radu Boscu.

Pe urmele lui Pavarotti, Carerras, Angela Gheorghiu, Vittorio Grigolo

'Alexandru Boscu studiază în anul doi la Școala de Operă din cadrul Operei de Stat din Viena, absolvind anul 1 cu diploma de excelență! Pe scena Operei s-au perindat nume mari, precum Luciano Pavarotti, Jose Carerras, Vittorio Grigolo, Jonas Kaufamann, Angela Gheorhiu, iar tânărul Alexandru calcă pe urmele acestor mari tenori și oameni de muzică! Din acest motiv, intră în spectacolele: Turandor și Don Carlos! Momentan se pregătește pentru noi spectacole precum: Midsummer Night, Rosen Kavalier, Hansel și Grettel!' a subliniat Radu Boscu.

Tenorul Radu Boscu a studiat Bell Canto la Cluj, în preajma unui om remarcabil prim bas al Operei Române din Cluj, Maestrul Ion Iercosa, care l-a învățat arta cântului frumos! Alături de tatăl său, Alexandru a avut întâlniri cu celebrul tenor Italian Vittorio Grigolo, considerat cea mai buna voce după Pavarotti.

'Celebrul tenor italian Vittorio Grigollo îl cunoaște pe Alexandru și pasiunea acestuia pentru muzică. Din acest motiv, la cea mai recentă întalnire de la Viena, Alexandru a apărut într-o fotografie pe contul de Instagram al celebrului tenor. Cu toate acestea vrem să știti că Alexandru este un copil absolut normal care încântă de fiecare dată prin vocea sa și prezența sa! Viața tinerilor din Diaspora înseamnă multă muncă, dar și rezultatele nu întârzie să apară!' a spus Boscu.

Alexandru împletește munca cu rugăciunea. Duminica ajută preotul în Sfântul Altar

'Un dicton latin spune: “Ora et labora“. Alexandru împletește munca cu rugăciunea. Duminică de duminică merge la Biserica Ortodoxă Română din Baden, unde ajută preotul la altar! Pe perioada pandemiei Alexandru a avut repetiții cu respectarea măsurilor de siguranță, dar s-au făcut repetiții și s-a învățat! O dată pe săptămână este testat la Operă și la școală împotriva acestei gripe! Viața copiilor din diaspora nu este una ușoară! Alexandru duce dorul țării și dorul de bunicii săi din Cluj!' a spus Radu Boscu.

'An de an, își face vacanțele la Cluj la bunici! Alexandru are prieteni și în România cu care vorbește zi de zi, iar în vacanță se întâlnește cu ei. Viața din diaspora este una cu dor de țară, de cei dragi, însă dovada faptului că se pot realiza lucruri frumoase este o evidență. Susținem necondiționat activitatea lui Alexandru. În această toamnă el se pregătește să facă primele sale imprimări la un album de colinde alături de tatăl său. Iată că se poate din Cluj-Napoca să ajungi pe scena operei de stat din Viena!' a mai declarat Radu Boscu, preot paroh al Parohiei Ortodoxe Române din Baden, lângă Viena, pentru DC News.