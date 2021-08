Alex Chipciu, exclus din lotul CFR Cluj. Şumudică: "Drumurile noastre se despart"

”A spus că este foarte nervos și nu poate continua antrenamentul. Din momentul acela, pentru mine a fost următorul pas să anunț conducerea clubului să fie scos de pe lista UEFA și să nu mai continue în acest grup, pentru că nu am nevoie de astfel de jucători.

El a ales singur drumul. Nu stau să fac un caz Chipciu, el este un jucător valoros, pe care eu l-am băgat de când am venit. A marcat un gol care ne-a calificat (n.r. cu Borac Banja Luka), nu cred că trebuia să aibă atitudinea asta.

Până în momentul de față mă așteptam la niște scuze, dacă ar fi vrut să facă un pas de reconciliere. Nu le-am primit, de fapt nici nu trebuia să mi le ceară mie, trebuia să le ceară grupului.

Drumurile noastre se despart. Din momentul de față, Chipciu nu mai face parte din lotul CFR-ului. Asta este strict decizia antrenorului Șumudică”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă.

Chipciu, al doilea jucător exclus de Şumudică

Înaintea startului de sezon, Mario Rondon a plecat de la echipă după ce un gest făcut la antrenament a fost considerat intolerabil de antrenorul Marius Șumudică.

”El n-a avut niciun fel de conflict cu mine. A avut o discuție cu mine când a ajuns la Cluj. Mi-a spus doleanțele pe care le are, eu l-am înțeles. I-am spus că îl susțin în continuare.

După care, el, a doua zi, a făcut un pas greșit pe care nu vreau să-l dezvolt acum, care mi-a demonstrat că el are un caracter îndoielnic. Am fost primul care a venit la conducerea clubului și am spus că nu pot să continui cu un astfel de jucător. Nu din cauza aportului lui sau rezultatelor profesionale, ci pentru că nu am nevoie ca cineva să-mi distrugă grupul.

Eu, în general, unde am fost și am făcut performanță, am fost iubit și în Arabia Saudită, indiferent de religie, și în Turcia, și în România. Eu n-am nevoie de jucători care să distrugă grupul. Mai bine sacrific un jucător și câștig 20 și ceva. Pentru mine, forța grupului e cea mai importantă și bate oricine individualitate.

Putea să fie oricare dintre jucători. Dacă gestul făcut de Rondon îl făcea oricare alt jucător, avea aceeași soartă. Eu nu accept așa ceva. Îi doresc baftă unde s-a dus. Practic, nu a fost niciun fel de conflict între mine și el. El și-a scris rezilierea și a luat acest drum. În opinia mea, greșit”, anunța Marius Șumudică la acel moment, conform Digisport.