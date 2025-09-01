Aleșii locali trimiși la ”studiu” în Miami, ca să combată sărăcia din România. ”De oriunde se poate învăţa câte ceva”

Mai mulți aleși locali au asigurate, din banii autorității locale, deplasările în Miami, de unde vor învăța ce să facă economic în România.

În Baia Mare, viceprimarul Ionuț Pîrvu va pleca împreună cu șeful Direcției de Comunicare, Cosmin Mesaroș, în Miami, pentru a învăța despre ”gestiunea populaţiei aflate în situaţie de risc”. ”Noi avem în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială aşezămintele acestea informale pe care le numim noi comunităţile astea de romi şi în programele noastre avem câteva activităţi pe care ne dorim să le implementăm pentru comunităţile acestea. Costă cam 15.000 de lei de persoană, plătiți de Primărie. Sunt angajaţii noştri şi evident că o să le facem delegaţie” a declarat primarul Doru Dăncuș, conform site-ului ziariștii.

Cei doi au asigurat transportul cu avionul, transferul de la aeroport la hotel și invers, cazarea într-un resort de lux, Newport Beachside Hotel, vizitele în vederea studiului pentru ”gestiunea populaţiei aflate în situaţie de risc”, precum și diurna. Edilul consideră că premierul Ilie Bolojan nu s-a referit la el când a vorbit despre evitarea deplasărilor externe care nu sunt neapărat necesare, ci la administrația centrală: ”Noi suntem o autoritate locală şi aprobarea se face de către ordonatorul principal de credite, adică de mine”.

Și din Galați drumurile duc în SUA, pentru că, așa cum spune edilul din Baia Mare, ”De la Miami… de oriunde se poate învăţa câte ceva”. Patru angajați ai CJ Galați merg în SUA în perioada 5 - 13 septembrie, iar costul deplasării se ridică la 15.800 de euro + TVA doar pentru biletele de avion (4.300) și cazare (11.500). Vor fi decontate și alte cheltuieli, inclusiv diurna. Scopul este ”promovare şi cooperare economică”, conform sursei citate.

