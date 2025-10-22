€ 5.0831
Data actualizării: 22:04 22 Oct 2025 | Data publicării: 22:04 22 Oct 2025

Alertă în Mureș: 15 muncitori evacuați dintr-o hală industrială după degajări de monoxid de carbon
Autor: Alexandra Curtache

incendiu-tren-vagon_87631500 nquam Photos/ George Călin
 

Mai mulți muncitori dintr-o hală de producție din județul Mureș au fost evacuați de urgență, miercuri seara, după ce s-au semnalat posibile scurgeri de gaze.

Cincisprezece angajați ai unei societăți comerciale din Luduș au fost evacuați miercuri seara dintr-o hală de producție, după ce s-au sesizat degajări de monoxid de carbon. Unul dintre muncitori a fost transportat la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului din Târnăveni pentru investigații medicale.

Intervenția pompierilor

„Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Luduș și Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș intervin în aceste momente la o hală de producție din oraș, în urma unei sesizări privind emanarea de monoxid de carbon în interiorul clădirii", a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Horea” al județului Mureș.

La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială CBRN și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Mureș. Până în prezent, 15 angajați au fost evacuați preventiv dintr-un total de 18 persoane aflate în incintă. Un angajat care a acuzat cefalee a fost transportat la CPU Târnăveni de către echipajul SAJ pentru investigații medicale suplimentare.

Măsuri pentru siguranța muncitorilor

Echipajele operative efectuează măsurători de specialitate pentru identificarea sursei degajărilor de monoxid de carbon.

„În acest moment, hala de producție este ventilată cu două ventilatoare de mare capacitate, pentru eliminarea gazului și readucerea concentrațiilor la limite normale. Pompierii militari continuă asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor", a precizat ISU Mureș.

