Data publicării: 17:46 23 Oct 2025

Alertă în Mioveni: Un liceu şi mai multe blocuri, evacuate din cauza mirosului puternic de gaz
Autor: Elena Aurel

incendiu-tren-vagon_87631500 Inquam Photos/ George Călin
 

Un liceu şi mai multe blocuri au fost evacuate, joi, în oraşul Mioveni, după ce zeci de apeluri la 112 au semnalat miros puternic de gaz, prefectul Ioana Făcăleaţă anunţând că acest miros a fost cauzat de supraodorizarea cu etilmercaptan.

"În acest moment, la faţa locului sunt 10 echipaje de pompieri, care efectuează măsurători ale concentraţiei de gaz în atmosferă, concomitent cu ventilarea spaţiilor. Preventiv, pompierii au evacuat aproximativ 80 de persoane din mai multe scări ale blocurilor. Mai mult decât atât, tot preventiv, având în vedere apropierea de zona respectivă a unei unităţi de învăţământ, s-a dispus măsura ca întreg personalul şi elevii acesteia să fie evacuaţi", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.

Potrivit acestora, în zonele unde au fost identificate concentraţii de gaz în atmosferă, echipajele companiei de distribuţie au acţionat pentru oprirea gazelor.

Prefectul Ioana Făcăleaţă a anunţat că mirosul puternic de etilmercaptan a creat panică la Mioveni.

"Reprezentanţii Transgaz au pus în funcţiune o nouă staţie de reglare-măsurare, iar în urma acestei operaţiuni s-a produs o supraodorizare a gazului, ceea ce a determinat perceperea chiar şi a celor mai mici scăpări din conducte. Gazul natural este, în mod normal, inodor (fără miros), iar adăugarea etilmercaptanului este o măsură de siguranţă necesară pentru depistarea eventualelor scurgeri. (...) Mirosul a fost resimţit în peste 50 de blocuri din Mioveni", a precizat Ioana Făcăleaţă, care le-a cerut cetăţenilor să nu se panicheze.

Ea a explicat că supraodorizarea peste norma legală, de aproape opt ori mai mare, a făcut ca şi cele mai mici scăpări de gaz să fie resimţite mult mai puternic. În teren nu au fost constatate scăpări mari, însă pentru siguranţa cetăţenilor au fost dispuse toate măsurile preventive necesare.

"Am dispus măsuri de evacuare preventivă a cetăţenilor şi a circa 600 de elevi de la Liceul 'Iulia Zamfirescu', iar alimentarea cu gaze a fost oprită în toate zonele unde s-au înregistrat sesizări. Imediat după verificări vor fi luate decizii privind oprirea sau reluarea alimentării cu gaz, în funcţie de rezultate. (...) A fost instituit imediat un comandament de urgenţă la Distrigaz, pentru coordonarea intervenţiilor şi monitorizarea permanentă a situaţiei", a mai transmis prefectul judeţului Argeş, potrivit Agerpres.

mioveni
arges
gaze
