Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi

Apărarea antiaeriană rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin, pe Telegram. Fragmentele aparatului au fost găsite la sol și sunt examinate de specialiști, transmite Reuters.

În urma incidentului, mai multe aeroporturi din Rusia centrală și-au suspendat temporar activitatea din motive de securitate aeriană, potrivit agenției federale de transport aerian Rosaviatsia. La Sankt Petersburg, al doilea cel mai mare oraș al țării, autoritățile au confirmat întârzieri pentru zeci de zboruri.

Ministerul rus al Apărării a transmis că, într-un interval de trei ore, unitățile sale de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 32 de drone în mai multe regiuni din centrul Rusiei.

