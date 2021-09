"În condiţiile în care discuţiile permanente la nivel de coaliţie nu sunt decât despre desfiinţat SIIJ, ce să facă oamenii ăia? Să facem apel, mă gândesc, la dl procuror să vizioneze imaginile. Eu îmi asum, cel puţin într-o săptămână, că am vreme puţină la dispoziţie dar mă pot ocupa o zi pe săptămână să fac vizionări. Ştiu să urmăresc, să vizionez, să fac decupaj", a declarat Diana Tache la DC NEWS TV.

Bogdan Chirieac a reacţionat prompt.

"Uite o ofertă pentru dl procuror Iaşinovschi făcută de doamna Diana Tache, fost ofiţer de informaţii. E o ofertă deschisă făcută. Jos pălăria!", a punctat analistul politic.

"Mie nu ar trebui să îmi fie jenă că spuneţi că sunt fost ofiţer de informaţii, nu jurnalist, pentru că am fost ofiţer de informaţii la vedere. Adică pe un stat de plată asumat. Nu la revedere, cum sunt majoritatea ofiţerilor de informaţii cu care ne intersectăm! Nu mi-e jenă, nu am nicio problemă cu asta. Am fost cu o funcţie la vedere!", a mai spus şi Tache.

"Deci spuneţi că aşa să îl ajutăm. Dar tot nu cred că se va desfăşura ancheta de la Sectorul 1, cu toată dragostea. Nu cred că va avansa. La fel cum nu cred că vom scăpa cumva cu dl Nicuşor Dan, care ne-a anunţat foarte senin că nu va fi apă caldă şi căldură nici iarna asta!", a mai spus Bogdan Chirieac.

VEZI MAI MULTE ÎN VIDEO:

Întrebat dacă se poate spune că a fost fraudă la alegeri, procurorul Sorin Iaşinovschi a spus, clar, "Da, la nivelul secţiilor există, dar nu pot da cifre. Dar există, din ce am văzut!".

Ulterior, procurorul a fost întrebat dacă s-ar putea vedea o răsturnare de situaţie în cazul rezultatului alegerilor, atât pentru postul de primar, cât şi pentru Consiliul Local.

"Tot ce e posibil. Într-o anchetă poţi avea mereu o răsturnare de situaţie, şi în ultimul moment! Chiar când nu te aştepţi! Nu e exclus, dar nu ştiu dacă s-ar putea răsturna ierarhiile, pentru că am putea găsi fraudă de ambele părţi!", a mai spus procurorul.