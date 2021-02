Alegeri prezidențiale FC Barcelona. Cine sunt Laporta, Font și Freixa, candidații de pe 7 martie

Conform BBC Sport, după prăbușirea din turul optimilor de finală ale UEFA Champions League cu PSG, scor 1-4, FC Barcelona se află la un nou minim pentru un club care nu acum mult timp se lăuda cu venituri de 1 miliard euro. Din nefericire pentru acționarii clubului, cei 170.000 de „cules”, clubul a ascuns în spatele veniturilor salarii uriașe nesustenabile, fiind acum în pragul falimentului, cu un stadion învechit și cu un posibil final al erei Lionel Messi.

Joan Laporta, favoritul scrutinului și președinte din 2003 în 2010

Laporta este favorit la preluarea unui nou mandat, după ce în 2003 a modernizat clubul și a schimbat sorțile unui club care se afla în aceeași situație ca astăzi. De atunci, a câștigat două trofee Champions League (2006 și 2009) și a dobândit șase trofee într-un an calendaristic, performanță egalată o singură dată în istorie, de Bayern Munchen.

Acesta are o carismă greu de disputat și nu are în spate trusturi mass-media sau „bani mulți”, însă nu a venit cu o propunere clară de jucători sau manageri/directori sportivi pe care să-i aducă la club. El simte că nu are de ce și că ceilalți doi candidați sunt în urma sa. Când vine vorba de Lionel Messi, Laporta vrea să facă o problemă interesantă economic, sportiv și competitiv. Principala motivație a lui Laporta este să mențină clubul FC Barcelona în mâinile membrilor săi.

Victor Font, afaceristul de succes care își declară nestingherit intențiile

Omul de afaceri și-a anunțat intenția de a candida la conducerea clubului încă din 2018. Acesta preferă să spună numele celor pe care îi va aduce și nu are o carismă comparabilă cu cea a lui Laporta. Xavi va deveni manager general în cazul în care devine președinte, anunță el, același fiind cazul și cu Jordi Cruyff.

Când vine vorba de finanțe, Font vrea să vândă 49% din anumite acțiuni pentru a obține fonduri care sunt extrem de necesare. Partenerii strategici nu strică cu nimic, iar vânzarea nu trebuie făcută pe bani foarte puțini doar pentru a aduce urgent bani la club.

Toni Freixa, director al Barcelonei timp de doi ani sub conducerea lui Laporta

Freixa a lucrat atât cu Laporta, cât și cu dușmanii săi, succesorii Sandro Rosell și Josep Maria Bartomeu. El reprezintă continuarea filozofiei din ultimul timp, dar cu îmbunătățiri clare, mai ales când vine vorba de partea financiară. Îi place să spună că clubul este mai mare decât oricine și acuză celelalte conduceri că nu au luat decizii importante cum ar fi vânzarea unor jucători cheie la nevoie, creând situația financiară dificilă de acum. El are o personalitate impunătoare și are susținerea presei.

Acțiunile clubului nu trebuie înstrăinate, spune Freixa, temător că orice astfel de măsură ar slăbi FC Barcelona. „Ideea de a aduce investițiile în propria structură managerială a clubului este foarte periculoasă. Trebuie bineînțeles să generăm mai multe venituri, profituri comerciale, dar nu ne trebuie investitori care ar putea obține puteri manageriale care ar putea pune în pericol modelul nostru de ownership”, a transmis el.