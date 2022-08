Ajax le interzice suporterilor să mai ceară tricourile jucătorilor la finalul de meci

Clubul a informat grupările de suporteri ai lui Ajax că a observat o creştere a acestor doleanţe ale publicului, venite în special din partea copiilor.



Oficialii grupării au precizat că nu toţi jucătorii sunt dispuşi să-şi ofere tricourile, iar cei care nu o făceau ajungeau să fie ţinta huiduielilor şi criticilor venite din partea publicului.



De asemenea, s-a menţionat că multe astfel de mesaje erau scrise pe cartoane, care puteau deveni o sursă de incendiu, mai multe fiind confiscate de oamenii de securitate sâmbătă, când stadionul a găzduit Supercupa Olandei, dintre Ajax Amsterdam şi PSV Eindhoven, notează Agerpres.

FCSB, CFR, Universitatea Craiova şi Sepsi OSK și-au aflat posibilii adversari din play-off-ul Conference League

Echipele româneşti din Europa Conference League la fotbal vor avea adversare accesibile în play-off-ul competiţiei dacă vor reuşi să treacă de turul al treilea preliminar.

Potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi, la Nyon, CFR Cluj, dacă va trece de Şahtior Soligorsk, campioana Belarus, va da peste învingătoarea dintre NK Maribor (Slovenia) şi HJK Helsinki (Finlanda).



Campioana României ar urma să joace în deplasare prima manşă, pe 18 august, iar revanşa va avea pe 25 august, la Cluj-Napoca.



În turul al treilea preliminar, CFR joacă pe 4 august în Turcia (Sakarya) cu Şahtior Soligorsk, iar manşa secundă ca avea loc acasă, în data de 11 august.

FCSB, în cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, va va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).



Vicecampioana României joacă miercuri prima manşă cu DAC Dunajska Streda, în Slovacia, iar manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 11 august.



În cazul în care va trece de ucrainenii de la Zaria Lugansk, Universitatea Craiova o va înfrunta în play-off pe FC Lugano (Elveţia) sau pe Hapoel Beer-Sheva FC (Israel). Primul meci s-ar disputa pe teren propriu, în data de 18 august, iar manşa secundă în deplasare (25 august).



Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, dacă o va elimina pe Djurgaardens IF, va juca în play-off contra câştigătoarei dintre APOEL Nicosia şi FC Kîzîljar Petropavlovsk (Kazahstan). Prima manşă ar urma să aibă loc în deplasare (18 august), iar returul la Sfântu Gheorghe (25 august).



Sepsi OSK joacă joi acasă cu suedezii de la Djurgaardens, în turul al treilea preliminar, iar manşa secundă e programată pe 11 august.

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că fotbalistul Florin Tănase se va transfera la clubul Al Jazira din Emiratele Arabe Unite, şi nu la Shanghai Port, campioana Chinei din 2018, aşa cum anunţase patronul FCSB la mijlocul săptămânii trecute.

'Florin Tănase pleacă la Al Jazira. Chinezii (n.red. - Shanghai Port) dădeau mai mult de 3 milioane de euro, au ridicat... eu voiam să-l dau în China. Dar Tănase a vrut aici (n.r. - la Al Jazira)', a spus Becali, într-o conferinţă de presă.

Becali a spus că Florin Tănase va avea un salariu mai mare la Al Jazira decât ar fi primit la Shanghai Port

'E şi mai aproape pentru el, plus că aici (n.red. - la Al Jazira) îi dau 1,8 milioane (n.red. - salariu pe an), iar chinezii doar 1 milion. Bine, vreo 300.000 dă comisioane la impresari, dar e diferenţă mare. Şi atunci am zis că nu are rost, deşi eu luam mai mulţi bani din transferul lui în China', a mai spus Gigi Becali.

În vârstă de 27 de ani, Florin Tănase se află la FCSB din august 2016, când a fost achiziţionat de la FC Viitorul. În cariera sa, el a mai evoluat doar o jumătate de sezon la FC Voluntari în 2013.

Fotbalistul Bogdan Rusu (32 de ani) a declarat, luni, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial de FCSB, că nu se pune problema să nu facă faţă presiunii la noua sa echipă, el precizând că este gata să joace chiar de la meciul cu DAC Dunajska Streda din Conference League de miercuri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News