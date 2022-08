FCSB, CFR, Universitatea Craiova şi Sepsi OSK și-au aflat posibilii adversari din play-off-ul Conference League

Potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi, la Nyon, CFR Cluj, dacă va trece de Şahtior Soligorsk, campioana Belarus, va da peste învingătoarea dintre NK Maribor (Slovenia) şi HJK Helsinki (Finlanda).



Campioana României ar urma să joace în deplasare prima manşă, pe 18 august, iar revanşa va avea pe 25 august, la Cluj-Napoca.



În turul al treilea preliminar, CFR joacă pe 4 august în Turcia (Sakarya) cu Şahtior Soligorsk, iar manşa secundă ca avea loc acasă, în data de 11 august.

FCSB, în cazul care va elimina echipa slovacă DAC 1904 Dunajska Streda, va va juca în play-off cu Viking Stavanger (Norvegia) sau Sligo Rovers FC (Irlanda). Bucureştenii ar juca acasă primul meci (18 august), iar calificarea se va decide în deplasare (25 august).



Vicecampioana României joacă miercuri prima manşă cu DAC Dunajska Streda, în Slovacia, iar manşa secundă va avea loc la Bucureşti, pe 11 august.



În cazul în care va trece de ucrainenii de la Zaria Lugansk, Universitatea Craiova o va înfrunta în play-off pe FC Lugano (Elveţia) sau pe Hapoel Beer-Sheva FC (Israel). Primul meci s-ar disputa pe teren propriu, în data de 18 august, iar manşa secundă în deplasare (25 august).



Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, dacă o va elimina pe Djurgaardens IF, va juca în play-off contra câştigătoarei dintre APOEL Nicosia şi FC Kîzîljar Petropavlovsk (Kazahstan). Prima manşă ar urma să aibă loc în deplasare (18 august), iar returul la Sfântu Gheorghe (25 august).



Sepsi OSK joacă joi acasă cu suedezii de la Djurgaardens, în turul al treilea preliminar, iar manşa secundă e programată pe 11 august.

Citește și - Răsturnare de situație. Florin Tănase nu se mai transferă la Shanghai Port. Becali a anunțat noua echipă

Finanţatorul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că fotbalistul Florin Tănase se va transfera la clubul Al Jazira din Emiratele Arabe Unite, şi nu la Shanghai Port, campioana Chinei din 2018, aşa cum anunţase patronul FCSB la mijlocul săptămânii trecute.

'Florin Tănase pleacă la Al Jazira. Chinezii (n.red. - Shanghai Port) dădeau mai mult de 3 milioane de euro, au ridicat... eu voiam să-l dau în China. Dar Tănase a vrut aici (n.r. - la Al Jazira)', a spus Becali, într-o conferinţă de presă.

Becali a spus că Florin Tănase va avea un salariu mai mare la Al Jazira decât ar fi primit la Shanghai Port

'E şi mai aproape pentru el, plus că aici (n.red. - la Al Jazira) îi dau 1,8 milioane (n.red. - salariu pe an), iar chinezii doar 1 milion. Bine, vreo 300.000 dă comisioane la impresari, dar e diferenţă mare. Şi atunci am zis că nu are rost, deşi eu luam mai mulţi bani din transferul lui în China', a mai spus Gigi Becali.

În vârstă de 27 de ani, Florin Tănase se află la FCSB din august 2016, când a fost achiziţionat de la FC Viitorul. În cariera sa, el a mai evoluat doar o jumătate de sezon la FC Voluntari în 2013.

Citește și - Bogdan Rusu, prezentat oficial luni la FCSB - Nu se pune problema să nu fac faţă presiunii de aici

Fotbalistul Bogdan Rusu (32 de ani) a declarat, luni, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial de FCSB, că nu se pune problema să nu facă faţă presiunii la noua sa echipă, el precizând că este gata să joace chiar de la meciul cu DAC Dunajska Streda din Conference League de miercuri.

'E normal să fie presiune cât timp joci la FCSB. Aşa toţi am juca numai la echipele de la mijlocul clasamentului pentru a nu avea presiune. O să trec peste. Nu se pune problema să nu fac faţă presiunii. Eu o să dau tot ce am mai bun în mine pentru a ne îndeplini obiectivele. Dacă se va apela la serviciile mele, o să pot juca şi miercuri. De ce să nu pot juca?', a spus el.

'Sunt bucuros că am ajuns la 32 de ani la Mioveni şi să fie interesate de mine toate cele trei echipe care se bat la titlu an de an (n.r. - CFR Cluj, FCSB şi U Craiova). Dar am vorbit cu domnul Becali şi am promis că vin aici. Şanse la titlu avem, dacă vom juca la fel de bine ca în finalul campionatului trecut e normal să ne batem la titlu. FCSB an de an se bate la titlu. Eu cred că mă voi integra foarte bine aici. Mă cunosc cu majoritatea jucătorilor, cred că va fi OK. Acum am venit cu soţia şi copilul pentru că ei mă susţin peste tot în ţară la fiecare meci şi au dorit să fie lângă mine şi acum', a adăugat atacantul.

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a menţionat că Rusu va fi titular în partida cu DAC Dunajska Streda, programată miercuri în Conference League. 'Rusu va fi titular miercuri. El nici nu ştie, dar va fi. Am vorbit cu Dică şi l-am întrebat dacă îl iau, joacă? Şi a zis că da, joacă, pentru că e mai bun decât ce are acum. Şi atunci va fi titular', a spus Becali.

Fotbalistul echipei CS Mioveni, Bogdan Rusu (32 de ani) şi jucătorul formaţiei UTA Arad, David Miculescu (21 de ani) au fost transferaţi, luni, de FCSB, cei doi atacanţi fiind prezentaţi oficial într-o conferinţă de presă de patronul Gigi Becali.

În vârstă de 32 de ani, Bogdan Rusu evoluează la CS Mioveni din octombrie 2020. În sezonul trecut a marcat 9 goluri în 37 de partide disputate, iar acum are 2 goluri în 2 meciuri pentru formaţia condusă de Alexandru Pelici. În cariera sa a mai evoluat la formaţiile Aerostar Bacău, Farul Constanţa, Astra Giurgiu, Dacia Unirea Brăila, SC Bacău, FC Braşov, Foresta Suceava, FC Hermannstadt, Petrolul Ploieşti şi Dunărea Călăraşi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News