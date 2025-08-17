Aglomerație infernală pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat complet în dreptul orașului Cernavodă 

România traversează cel mai aglomerat weekend al verii 2025. Dacă zilele trecute mii de turiști au luat cu asalt litoralul și au blocat Autostrada Soarelui pe sensul de mers spre Constanța, astăzi scenariul se repetă acum spre București: românii se întorc acasă, iar A2 este din nou paralizată. Cozile de mașini încep încă din zona Cernavodă și se întind pe kilometri întregi, transformând drumul într-o încercare de răbdare și rezistență.

Situația este agravată de punctul de taxare de la Fetești, unde numeroși șoferi preferă să plătească cash trecerea, deși există variante rapide de plată electronică. Această practică blochează benzile, formând coloane uriașe și crescând semnificativ timpul de așteptare.

Drumul dintre Constanța și București riscă să dureze chiar și 6-7 ore în condițiile actuale, dacă nu vor apărea noi accidente. Pentru mulți turiști, minivacanța de Sfânta Maria se încheie astfel cu un test al nervilor, după ce relaxarea pe plajele de la Marea Neagră se transformă într-un maraton rutier.

Valorile de trafic sunt ridicate pe tot parcursul Autostrăzii Soarelui, dar mai ales la punctele nevralgice - Cernavodă, Fetești și Drajna - unde coloanele de mașini înaintează greu. Mulți șoferi încearcă să găsească scurtături prin drumuri județene, dar și acestea sunt rapid aglomerate, dovadă că infrastructura rutieră a României nu poate face față unui flux de sute de mii de mașini în același timp.

Rute alternative pentru Constanța - București

Centrul Infotrafic a venit cu recomandări pentru a diminua aglomerația și pentru a evita blocajele de pe A2. Conducătorilor auto care se întorc de pe litoral li se sugerează folosirea rutelor alternative, respectiv:

-DN 2A Constanța - Hârșova - Slobozia - Urziceni - DN 2 - București

-A2 - Fetești sau Drajna - DN 3A - Lehliu-Gară - DN 3 - Fundulea - București

-DN 3 Constanța - Murfatlar - Adamclisi - Ostrov (traversare cu bacul) - Călărași - DN 21 Călărași - Drajna - A2 Drajna - București sau, din municipiul Călărași, varianta DN 3 - Lehliu-Gară - Fundulea - București

În plus, pentru siguranța participanților la trafic, Centrul Infotrafic transmite o serie de recomandări clare:

-creșterea distanței de siguranță între vehicule;

-evitarea depășirii coloanelor auto;

-planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea rutelor alternative;

-manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, cu semnalizarea intențiilor și asigurarea corespunzătoare;

-pe autostrăzi, semnalizarea din timp a schimbării benzii și evitarea folosirii benzii de urgență;

-evitarea preocupărilor care distrag atenția de la condus;

-interdicția categorică de a urca la volan în stare de oboseală, sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

