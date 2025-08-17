Data publicării:

Aglomerație infernală pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat complet în dreptul orașului Cernavodă 

Autor: Dan Carp | Categorie: Stiri

România traversează cel mai aglomerat weekend al verii 2025. Dacă zilele trecute mii de turiști au luat cu asalt litoralul și au blocat Autostrada Soarelui pe sensul de mers spre Constanța, astăzi scenariul se repetă acum spre București: românii se întorc acasă, iar A2 este din nou paralizată. Cozile de mașini încep încă din zona Cernavodă și se întind pe kilometri întregi, transformând drumul într-o încercare de răbdare și rezistență.

Situația este agravată de punctul de taxare de la Fetești, unde numeroși șoferi preferă să plătească cash trecerea, deși există variante rapide de plată electronică. Această practică blochează benzile, formând coloane uriașe și crescând semnificativ timpul de așteptare.

Drumul dintre Constanța și București riscă să dureze chiar și 6-7 ore în condițiile actuale, dacă nu vor apărea noi accidente. Pentru mulți turiști, minivacanța de Sfânta Maria se încheie astfel cu un test al nervilor, după ce relaxarea pe plajele de la Marea Neagră se transformă într-un maraton rutier.

Valorile de trafic sunt ridicate pe tot parcursul Autostrăzii Soarelui, dar mai ales la punctele nevralgice - Cernavodă, Fetești și Drajna - unde coloanele de mașini înaintează greu. Mulți șoferi încearcă să găsească scurtături prin drumuri județene, dar și acestea sunt rapid aglomerate, dovadă că infrastructura rutieră a României nu poate face față unui flux de sute de mii de mașini în același timp.

Rute alternative pentru Constanța - București 

Centrul Infotrafic a venit cu recomandări pentru a diminua aglomerația și pentru a evita blocajele de pe A2. Conducătorilor auto care se întorc de pe litoral li se sugerează folosirea rutelor alternative, respectiv:

-DN 2A Constanța - Hârșova - Slobozia - Urziceni - DN 2 - București

-A2 - Fetești sau Drajna - DN 3A - Lehliu-Gară - DN 3 - Fundulea - București

-DN 3 Constanța - Murfatlar - Adamclisi - Ostrov (traversare cu bacul) - Călărași - DN 21 Călărași - Drajna - A2 Drajna - București sau, din municipiul Călărași, varianta DN 3 - Lehliu-Gară - Fundulea - București

În plus, pentru siguranța participanților la trafic, Centrul Infotrafic transmite o serie de recomandări clare:

-creșterea distanței de siguranță între vehicule;

-evitarea depășirii coloanelor auto;

-planificarea cu atenție a traseului de parcurs și folosirea rutelor alternative;

-manifestarea respectului față de ceilalți participanți la trafic, cu semnalizarea intențiilor și asigurarea corespunzătoare;

-pe autostrăzi, semnalizarea din timp a schimbării benzii și evitarea folosirii benzii de urgență;

-evitarea preocupărilor care distrag atenția de la condus;

-interdicția categorică de a urca la volan în stare de oboseală, sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Primele alegeri fără președintele acuzat de sex cu un minor. Baricadat în propriul său ”stat independent”
17 aug 2025, 16:14
O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști
17 aug 2025, 16:18
Președintele unei țări, îmbrăcat în bermude, mesaj inedit pentru Trump din grădina sa: Asta semăn eu! - Video
17 aug 2025, 15:33
Aglomerație infernală pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat complet în dreptul orașului Cernavodă 
17 aug 2025, 15:23
Bătaie între clanurile din Dâmbovița, în stradă. Polițiștii au tras focuri de armă și au reținut 10 persoane
17 aug 2025, 15:11
Clipe de coșmar la un Rally Cross în Argeș. O roată desprinsă de la o mașină a băgat în spital doi spectatori
17 aug 2025, 14:22
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Oficial: Lista liderilor europeni care îl vor însoți pe Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump
17 aug 2025, 13:38
Aglomerație pe Valea Prahovei și pe drumurile de la mare. Rute alternative ca să nu stai în coloană
17 aug 2025, 13:27
E record! Ce au găsit polițiștii greci în containere de mărfuri prezentate ca fiind cu perdele şi ţesături pe aeroportul din Atena
17 aug 2025, 13:20
Adrian Năstase: Trump și Putin au negociat și alte lucruri, separat de Ucraina
17 aug 2025, 13:08
Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"
17 aug 2025, 12:39
Cum recunoști un atac de cord la munte. Sfaturile salvamontiștilor pentru amatorii de drumeții
17 aug 2025, 12:46
Premierul Ilie Bolojan anunță noi măsuri de austeritate: "Nu există altă soluție" 
17 aug 2025, 11:25
Cine e jurnalista care i-a adresat întrebări incomode lui Vladimir Putin, în Alaska. Nu e prima dată când îl pune în dificultate
17 aug 2025, 11:46
Câte atacuri a lansat Rusia în Zaporojie la o zi după summitul Trump - Putin din Alaska
17 aug 2025, 11:05
Proteste violente în Serbia. Manifestanții au dat foc la sediile partidelor și s-au bătut cu polițiștii
17 aug 2025, 10:32
Documente americane despre summitul Trump-Putin, uitate într-un hotel din Alaska, scot la iveală detalii sensibile
17 aug 2025, 09:53
William și Kate și-au ales o nouă reședință și au obligat vecinii să se mute
17 aug 2025, 09:24
Carte returnată la bibliotecă după 82 de ani. La cât ar fi ajuns amenda pentru întârziere
17 aug 2025, 09:36
Zeci de persoane rănite după un cutremur cu magnitudinea 6
17 aug 2025, 08:38
Grup de copii, rătăcit pe munți, în Maramureș 
17 aug 2025, 08:13
BANCUL ZILEI: Povești din familie
17 aug 2025, 07:26
A murit Pippo Baudo, considerat "regele" televiziunii din Italia
16 aug 2025, 23:36
Prinții de Wales își mută familia într-o casă luxoasă cu opt dormitoare, evaluată la 16 milioane de lire sterline
16 aug 2025, 23:34
O uzină militară a explodat în Rusia. Sunt peste 100 de răniți și mai mulți morți 
16 aug 2025, 22:17
Apel pentru interzicerea stațiunilor și hotelurilor „fără copii”. Dezbateri aprinse într-o țară din UE
16 aug 2025, 22:01
Invenție uimitoare făcută de o elevă: Cum a realizat o pătură termică cu energie solară pentru persoanele fără adăpost
16 aug 2025, 21:34
Summitul Putin-Zelenski-Trump, pe 22 august. Unde ar putea avea loc. Propunerea lui Friedrich Merz
16 aug 2025, 21:04
Secretele unei cariere de succes în modelling, dezvăluite la Mi-Th Influencer
16 aug 2025, 20:38
Flăcări uriașe în Târgu Jiu. Incendiul s-a extins rapid pe mai multe sute de hectare
16 aug 2025, 20:38
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
16 aug 2025, 20:23
Situație bizară în Fălticeni. Un râs a scăpat pe străzi din lesa unui bărbat, locuitorii avertizați prin mesaj RO-ALERT
16 aug 2025, 20:14
Un premier din UE susține că Putin şi-a demonstrat încă o dată viclenia la summitul cu Trump
16 aug 2025, 19:04
Vladimir Putin, primele declarații în Rusia după vizita în Alaska. Cum a numit întâlnirea cu Trump
16 aug 2025, 19:05
Horoscop 18-24 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
16 aug 2025, 18:37
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
16 aug 2025, 20:02
Volodimir Zelenski nu merge singur la Casa Albă. Pe cine a mai invitat Donald Trump
16 aug 2025, 18:06
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
16 aug 2025, 17:34
Un turist englez a murit pe Platoul Bucegi
16 aug 2025, 16:35
Epave din Al Doilea Război Mondial, descoperite în Germania. Piese păstrate aproape intacte
16 aug 2025, 16:50
Ce garanții de securitate i-a propus Trump lui Zelenski. Echivalează cu un articol din Tratatul NATO (surse)
16 aug 2025, 16:26
William și Harry, împiedicați să moștenească casa copilăriei Prințesei Dianei din cauza unei reguli stricte
16 aug 2025, 15:45
Clipe de neputință pe litoral. S-a făcut lanț uman pentru salvarea a trei turiști. Un tânăr a murit
16 aug 2025, 15:35
Zelenski: "Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă". Garanția de securitate propusă de Washington
16 aug 2025, 15:25
Scene dramatice în Bistrița-Năsăud: Un tată și-a lovit mortal, cu mașina, copilul de doar 2 ani
16 aug 2025, 14:22
Trump și Putin, teatru de zile mari la summitul din Alaska. Profilerul Paul Herinean arată care a fost "singurul moment neregizat" - FOTO
16 aug 2025, 15:41
Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025
16 aug 2025, 13:37
De ce plajele din 2 Mai și Vama Veche nu vor fi lărgite. Stațiunea distrusă după lărgirea plajei
16 aug 2025, 14:48
École Roumaine de Paris aduce pe scenă "Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele": limba română prinde viață la Paris
15 aug 2025, 13:16
Keir Starmer spune că pacea în Ucraina este „mai aproape ca niciodată” după summitul cu Trump, dar îi transmite un avertisment lui Putin
16 aug 2025, 13:26
Pompierii români din Grecia vor fi înlocuiți de un nou contingent
16 aug 2025, 12:25
Cele mai noi știri
acum 20 de minute
Pământ pentru pace. Lista ”de dorințe” a lui Putin, publicată de Reuters
acum 26 de minute
O persoană care intenționa să se sinucidă, salvată de polițiști
acum 30 de minute
Primele alegeri fără președintele acuzat de sex cu un minor. Baricadat în propriul său ”stat independent”
acum 1 ora 11 minute
Președintele unei țări, îmbrăcat în bermude, mesaj inedit pentru Trump din grădina sa: Asta semăn eu! - Video
acum 1 ora 18 minute
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
acum 1 ora 21 minute
Aglomerație infernală pe Autostrada Soarelui. Traficul este blocat complet în dreptul orașului Cernavodă 
acum 1 ora 33 minute
Bătaie între clanurile din Dâmbovița, în stradă. Polițiștii au tras focuri de armă și au reținut 10 persoane
acum 1 ora 58 minute
Trei actrițe care au jucat în filme cu echipe de producție din România, premiate la Festivalul de la Locarno
Cele mai citite știri
pe 16 August 2025
Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025
pe 16 August 2025
Culisele unei mega-afaceri ilegale. Poți să îți cumperi casă și mașină, dintr-un singur exemplar, dar faci garantat închisoare dacă ești prins - Video
pe 16 August 2025
Oamenii de lângă Zelenski au dezvăluit ce a cerut de fapt Putin pentru încheierea războiului
pe 16 August 2025
Modificare privind plata cu cardul de la 1 ianuarie
pe 16 August 2025
Unde a fugit rapid Putin după summit-ul cu Trump, înainte de a decola / video
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel