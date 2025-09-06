Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch Ratings a decis să modifice perspectiva economică a Poloniei de la „stabilă” la „negativă”, motivând această schimbare prin riscurile tot mai accentuate asupra finanțelor publice.

Specialiștii Fitch au subliniat că deficitul bugetar a depășit așteptările, iar autoritățile de la Varșovia nu au prezentat un plan credibil de consolidare fiscală. În plus, obstacolele politice din interiorul coaliției aflate la guvernare ar putea întârzia sau chiar bloca reformele necesare, mai ales în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 2027.

Conform noilor prognoze, datoria guvernamentală a Poloniei este așteptată să urce într-un ritm mai accelerat decât estimările anterioare, atingând aproape 68% din PIB până în 2027. Această evoluție pune presiune pe stabilitatea financiară a țării, într-un moment în care Europa traversează o perioadă de incertitudine, iar costurile de împrumut se mențin ridicate.

Diviziuni politice și efecte asupra reformelor

Fitch notează că vetourile timpurii ale președintelui Karol Nawrocki și opoziția față de creșterea taxelor reflectă diviziunile adânci din scena politică poloneză. Aceste tensiuni ar putea limita capacitatea guvernului de a adopta măsuri fiscale dure, indispensabile pentru menținerea stabilității bugetare.

Un alt element esențial pentru Polonia rămâne accesul la finanțările europene. Fitch avertizează că implementarea corectă a reformelor cerute de Bruxelles este vitală pentru a menține un ritm susținut de creștere economică. În absența acestora, riscul de stagnare ar putea deveni real.

Ministrul de Finanțe, Andrzej Domanski, a reacționat rapid pe rețeaua X (fost Twitter), afirmând că executivul acționează pentru a combina „finanțe stabile cu investiții și cheltuieli necesare pentru securitate”. Oficialul a recunoscut, totodată, că avertismentul Fitch este un semnal serios, pe care „toată lumea – inclusiv președintele și consilierii săi – ar trebui să îl ia în seamă”.

Guvernul polonez a anunțat că siguranța națională este o prioritate absolută, pe fondul percepției unui risc crescut din partea Rusiei. Pentru anul 2026, executivul a prevăzut alocarea unei sume record de 200 de miliarde de zloți (aproximativ 55 miliarde de dolari, echivalentul a aproape 255 miliarde de lei), ceea ce reprezintă 4,8% din PIB. Este cel mai mare buget destinat apărării din istoria Poloniei.

Creștere economică peste media europeană

În pofida provocărilor bugetare, Fitch estimează că Polonia va continua să înregistreze o creștere economică robustă: 3,2% în 2025 și 2026, peste media de 2,3% a statelor comparabile. Această performanță este susținută de consumul intern rezilient și de o absorbție mai bună a fondurilor europene, care ar putea compensa parțial efectele negative ale tarifelor comerciale impuse de SUA asupra zonei euro.

Chiar dacă perspectiva a fost retrogradată, Fitch a decis să mențină ratingul suveran al Poloniei la „A-”, nivel care reflectă o economie diversificată și apartenența la Uniunea Europeană. Totuși, agenția a atras atenția că lipsa unor măsuri clare de stabilizare a datoriei și de consolidare fiscală ar putea conduce, pe viitor, la o retrogradare efectivă a calificativului.

Cum stă România

Pentru comparație, România are în prezent un rating „BBB-/stabil” la Fitch, adică un nivel inferior Poloniei, dar cu o perspectivă mai echilibrată. Ratingul României este susținut de apartenența la UE și de perspectivele economice pozitive, însă vulnerabilitățile majore rămân deficitul bugetar ridicat și nivelul datoriei publice în creștere. Cu alte cuvinte, dacă Polonia primește un avertisment serios din partea agențiilor internaționale, România nu își permite nicio relaxare, pentru că se află deja la limita pragului de „investment grade”.

