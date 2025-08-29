Agenția de turism Cocktail Holidays, acuzată că a dat zeci de țepe. Precizările Ministerului Turismului

Agenţia Cocktail Holidays este acuzată că nu a plătit colaboratorii și că zeci de turişti ar risca acum să fie daţi afară din hoteluri, deşi și-au plătit vacanțele. Ministerul Turismului și agenția în speță au venit cu o reacție în acest caz.

Update 16:24. Reacția Agenției Cocktail Holidays

"Dan Goicea, proprietar Cocktail Holidays: Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri.

Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil.

Echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni și externi, în vederea eliminării oricăror potențiale pierderi. Verificăm situația plecărilor în ordine cronologică și transmitem agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, pentru ca turiștii să fie informați din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunțăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agentie intermediară să cunoască exact situația.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiștilor și partenerilor noștri și îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate. Facem și un apel la calm, în același timp. Înțelegem pe deplin situația dificilă creată clienților și partenerilor noștri și îi asigurăm că întețim eforturile pentru revenirea la normal a situației.

Suntem o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna a primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienților săi și reputația.

Informăm despre situația dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiștii noștri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înființării companiei noastre, și față de partenerii noștri români și străini, cu care avem relații solide de colaborare zeci de ani", a transmis compania.

Știrea inițială

Tour-operatorul Cocktail Holidays, unul dintre cei mai vechi jucători de pe piața turismului din România, trece printr-un scandal major. Mai multe agenții revânzătoare îl acuză că nu și-ar fi plătit colaboratorii – de la companii aeriene la hoteluri din destinații externe – și spun că turiștii români care au achiziționat pachete de vacanță s-ar fi trezit cu amenințări că vor fi evacuați din hoteluri, deși plătiseră integral sejururile.

Mai mulți turiști aflați în vacanță în Tenerife ar fi fost anunțați că, începând cu 29 august, nu mai au cazare, pentru că tour-operatorul nu ar fi achitat serviciile contractate. Hotelurile le-ar fi cerut acestora să părăsească unitățile.

La una dintre postările de pe pagina de Facebook a Cocktail Holidays, în care compania anunță vouchere gratuite de 300 €/persoană pentru a descoperi Japonia, o persoană scrie că tour-operatorul a păgubit 50 de persoane doar în Tenerife.

”Nicio stea!!! Zero!!!! Aceasta firmă acum, 28.08.2025 a dat țeapă unui număr de 50 de persoane sosite în Tenerife prin faptul că nu au plătit sejurul respectiv, cazarea la hoteluri și transferul de la aeroport la hotel și invers! Această agenție nu răspunde la niciun număr de telefon (fix sau mobil). E -mailul menţionat pe Facebook nu este valabil. Avem toate dovezile și azi, 28.08.2025, vom merge pe calea legală pentru recuperarea prejudiciului!”, scrie utilizatorul pe pagina de Facebook a Cocktail Holidays.



Precizările Ministerului Turismului

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a venit cu clarificări în acest caz. Potrivit ministerului, în urma discuțiilor purtate între reprezentanții Direcției Control din cadrul MEDAT și cei ai agenției Cocktail Holidays s-a constatat că niciun turist român aflat în străinătate nu este afectat.

"În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Direcției Control din cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) și cei ai agenției Cocktail Holidays, referitor la situația semnalată de agențiile de turism partenere ale acesteia, au fost solicitate informații privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare.

Niciun român aflat în străinătate nu este afectat, conform informațiilor primite. Până la această oră, au fost înregistrate două sesizări, ambele fiind deja soluționate.

Cocktail Holidays verifică în ordine cronologică situația plecărilor și transmite agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, astfel încât turiștii să fie notificați în timp util. În paralel, agenția, împreună cu partenerii săi, caută soluții pentru a preveni sincope în derularea serviciilor contractate și pentru a preîntâmpina situații care să afecteze călătorii.

Potrivit declarațiilor lunare depuse la MEDAT de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare sunt garantate de cele două polițe de asigurare valabile. Totodată, agenția de turism va transmite către instituție concluziile analizei interne. Vom reveni cu informații", a transmis Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News