African, amuzat de întrebarea primită de la o bătrânică într-un sat din România

Un tânăr african care locuiește la sat în România a împărtășit pe Instagram o întâmplare amuzantă cu o bătrânică din comunitatea locală. Întrebarea pe care aceasta i-a adresat-o fratelui său mai mare i-a stârnit râsul și a atras sute de reacții din partea internauților.

Tânărul african, care se descrie cu mândrie ca locuind la sat, a povestit că nu i s-a adresat direct lui întrebarea, ci fratelui său. Într-un videoclip postat pe Instagram, acesta a relatat: „Deci, când umbla fratele meu prin sat, o bătrânică s-a întâlnit cu el și l-a întrebat cea mai tare întrebare: Tu de-a cui ești?”.

El a explicat că nu problema întrebării în sine l-a amuzat, ci faptul că a fost adresată unei familii africane, singura de acest fel din sat.

„Mamaie, și dacă spun, ai știi? Deci și dacă stau să mă gândesc, suntem singura familie de africani din sat. Poate chiar e o șansă să știe. Dar e foarte interesant cum l-a întrebat „tu de-a cui ești”, când sunt șansele foarte mari să nu cunoască prea mulți africani”, a adăugat acesta.

Tânărul a povestit că răspunsul fratelui său a fost unul simplu: sunt de-a lui Ngirishi.

„Probabil că nu știe cum se pronunță numele. Dar mamaie a câștigat” a spus el, cu umor.


Reacții online: sute de aprecieri și comentarii amuzante

Postarea a stârnit interesul internauților, adunând sute de like-uri și zeci de comentarii. Unii utilizatori au subliniat că bătrânica doar încerca să știe cine aparține comunității locale: „Nu contează… mamaie trebuie să știe. Sunt un fel de evidența populației”.

Altul l-a încurajat că este pe drumul cel bun: „Dacă te-a întrebat asta înseamnă că deja aparții comunității, ești de-al satului”.

Întâmplarea a readus în atenție modul în care tradițiile și obiceiurile din sate se combină cu diversitatea culturală. Chiar și întrebările aparent simple pot deveni amuzante atunci când se intersectează cu diferențe culturale, iar experiențele sunt apoi împărtășite cu o comunitate mai largă pe rețelele sociale. 

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de iamisiah (@lifeofisiah19)

