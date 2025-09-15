Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală de 12 milioane lei - FOTO

Autoritățile din Capitală l-au reținut pe afaceristul Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene Fly Lili, pentru neplata taxelor și contribuțiilor sociale în valoare de 12 milioane de lei, reținute din salariile angajaților. Faff urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arest preventiv. În cadrul perchezițiilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri relevante pentru dosar.

Fly Lili, companie deținută de afaceristul sibian, are o flotă de aeronave și peste 170 de angajați, inclusiv piloți, însoțitori de bord și personal tehnic aerian. Firma ar fi efectuat mai multe curse între România și Congo, transportând mercenarii lui Horațiu Potra, și ar fi semnat un contract de milioane de euro cu Southwind Airlines, societate căreia i s-a interzis accesul în spațiul aerian european din cauza legăturilor cu afaceriști ruși, scrie context.ro.

Prejudiciul de 12 milioane de lei a fost cauzat prin neplata impozitelor și contribuțiilor sociale către bugetul de stat, după ce acestea fuseseră reținute din salariile angajaților.

"Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 - prezent, reprezentanţii unei societăţi comerciale ar fi reţinut şi nu ar fi plătit, în termenul impus de lege, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei", preciza un comunicat al DGPMB emis săptămâna trecută.

Contextul anchetei include și evenimente mai vechi. La 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale din România, Horațiu Potra a fost oprit de polițiști în comuna Mănești, județul Prahova. În mașina condusă de Andrei Florin Lup, în care se afla Potra, a fost descoperit un arsenal de război. În februarie, anchetatorii au efectuat percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în cadrul unui dosar privind finanțarea campaniei lui Călin Georgescu. În locuințele folosite de Potra și apropiații săi au fost găsite 10 grenade defensive, 19 grenade ofensive, un lansator de grenade, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au precizat că grupul intenționa să se infiltreze în protestele din București după anularea alegerilor pentru a provoca haos.

