Percheziţii la o companie aeriană, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 12 milioane lei

Potrivit unui comunicat al DGPMB, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziţie domiciliară şi trei mandate de aducere, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.



"Din datele şi probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 - prezent, reprezentanţii unei societăţi comerciale ar fi reţinut şi nu ar fi plătit, în termenul impus de lege, impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei", se arată în comunicat.



Din cercetări a reieşit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piaţa transportului de pasageri, care deţine mai multe aeronave şi are peste 170 de angajaţi - piloţi, însoţitori de bord şi personal tehnic aerian, mai precizează poliţiştii.



"Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuţiilor sociale şi a impozitelor reţinute de la angajaţi, cuantumul acestuia fiind influenţat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite în acest segment de piaţă", se mai menţionează în comunicat.



În cadrul acţiunii au fost depistate două persoane - dintre care una cu calitatea de martor - acestea fiind conduse la audieri în baza mandatelor de aducere emise pe numele lor. Totodată, Poliţia Capitalei transmite că, în această cauză, sunt în derulare demersuri pentru depistarea unei persoane bănuite.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News