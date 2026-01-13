€ 5.0896
Aeroportul din Viena închis din cauza gheții. Zborurile către Praga sunt afectate
Data actualizării: 11:48 13 Ian 2026 | Data publicării: 11:12 13 Ian 2026

Aeroportul din Viena închis din cauza gheții. Zborurile către Praga sunt afectate
Autor: Tiberiu Vasile

Aeroportul din Viena închis din cauza gheții. Zborurile către sunt Praga afectate aeroport. Sursa foto: Freepik

Poleiul a paralizat Aeroportul Internațional Viena și a perturbat semnificativ zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, cu întârzieri și devieri considerabile.

 

Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena până cel puţin la ora locală 11:00 (10:00 GMT) şi să limiteze zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, transmite Reuters.

Un strat gros de gheaţă a acoperit pistele din Viena, iar poleiul continua să se formeze după operaţiunile de îndepărtare a acestuia, a declarat un purtător de cuvânt. Zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, au precizat reprezentanţii aeroportului.

Ploaia îngheţată a determinat Aeroportul din Praga să funcţioneze într-un "mod foarte limitat", au anunţat reprezentanţii acestuia într-un mesaj postat pe reţeaua X. Pe parcursul zilei sunt preconizate întârzieri, iar sosirile au fost restricţionate pe perioada în care personalul lucrează la dezgheţarea pistei principale, au adăugat reprezentanţii aeroportului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Aproape 100 de zboruri, anulate pe un mare aeroport din Europa. Perturbări majore din cauza zăpezii și a poleiului
 

