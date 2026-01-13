Aeroportul din Viena închis din cauza gheții. Zborurile către Praga sunt afectate

Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena până cel puţin la ora locală 11:00 (10:00 GMT) şi să limiteze zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga, transmite Reuters.

Un strat gros de gheaţă a acoperit pistele din Viena, iar poleiul continua să se formeze după operaţiunile de îndepărtare a acestuia, a declarat un purtător de cuvânt. Zborurile au fost deviate către alte aeroporturi, au precizat reprezentanţii aeroportului.

Ploaia îngheţată a determinat Aeroportul din Praga să funcţioneze într-un "mod foarte limitat", au anunţat reprezentanţii acestuia într-un mesaj postat pe reţeaua X. Pe parcursul zilei sunt preconizate întârzieri, iar sosirile au fost restricţionate pe perioada în care personalul lucrează la dezgheţarea pistei principale, au adăugat reprezentanţii aeroportului, conform Agerpres.

