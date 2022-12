Adrian Vasilescu, BNR: România, o singură criză din 2020 încoace

Inflaţia este o dezordine a preţurilor, iar dacă băncile centrale ar interveni prin atacarea zonei de energie ar face mai mult rău decât bine, a declarat, vineri, într-o dezbatere de specialitate, Adrian Vasilescu, consilierul Guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR).



"Sper că nu voi fi taxat ca arogant, dacă voi spune că o deviză care circulă, astăzi, în toate băncile centrale că atunci când inflaţia se învolburează într-o zonă, într-o ţară sau pe întreg globul, băncile centrale spun - şi Fed şi BCE şi Banca Angliei şi Banca Canadei şi Banca Japoniei - că, în anumite condiţii, inflaţia este, până la urmă, o dezordine a preţurilor. Când sursa asta este energia, iar ca băncile centrale să intervină să atace sursa asta ar face mai mult rău decât bine. Doamna Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, s-a exprimat foarte plastic că dacă Banca Centrală Europeană urcă dobânda şi intră să lovească inflaţia, credeţi că n-o să mai bată vântul în morile eoliene, credeţi că o să se termine cu seceta care seacă lacurile şi nu mai ajunge apa cât este necesară fie în reactoarele atomice, reactoarele nucleare, fie în hidrogenul din termo-hidrocentrale ? Ei bine, această lecţie, pe care băncile centrale au învăţat-o, cred eu foarte bine în aceşti ani de criză, începând din decembrie 2020 şi până acum - Banca Naţională a României a învăţat lecţia asta în anii '90 şi de atunci a avut nenumărate ocazii s-o aplice (...) - când marile bănci vorbesc despre inflaţie îşi stabilesc un cadru pe o distanţă de 40 de ani. Se duc în urmă, în anii '70, când au avut loc două şocuri petroliere foarte puternice în lume şi care s-au soldat cu o inflaţie de două cifre (...) România s-a confruntat cu cinci cicluri inflaţionare, nu mai puţine. Primul a fost cu inflaţie de 200 şi 300%, din '90 până în '93. Al doilea a fost cu 150%. Aceste două cicluri inflaţioniste au avut o cauză: liberalizarea preţurilor, pentru că noi am avut preţuri fixe şi trebuia să intrăm în economia de piaţă", a spus Vasilescu.



Acesta a adăugat că liberalizarea preţurilor a fost o cauză şi dacă banca centrală s-ar fi atins de această cauză a inflaţiei ar fi zdrobit-o.



"(...) în toată perioada asta de criză, începând din 2020, noi am avut o singură recesiune, de 3,7 în 2020. Practic, a fost o recesiune modică, ceea ce se numeşte o cădere lină sau aterizare lină. Aşa că Banca Naţională, practic, a dat lecţia altor bănci cum se procedează în condiţiile în care, dacă ar interveni pe piaţă ca să lovească inflaţia, ar face mai mult rău decât bine", a susţinut reprezentantul BNR.



Mediul financiar-bancar şi de afaceri din România discută, vineri, în cadrul dezbaterii cu titlul "Learned Lessons in Crises Times A Global Puzzle", despre cele mai importante evenimente economice ale anului

Inflaţia este nedreaptă pentru societatea românească, pentru că n-am făcut nimic ca să o aducem, iar la această oră băncile centrale sunt singurele care pot să lupte eficient cu inflaţia, având o armă urâtă de toată lumea şi anume dobânda de politică monetară, a declarat, miercuri, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României.

'Dacă privim ce se întâmplă în interiorul societăţii româneşti, aş putea să spun că pentru noi, şi nu cred că greşesc, această inflaţie este nedreaptă, pentru că n-am făcut nimic ca s-o aducem. Practic, inflaţia a început în ianuarie 2021, treptat, aşa, încetul cu încetul, şi dintr-o dată a luat avânt. Toată lumea întreabă: Cum vom ieşi? Cum se va termina? Inflaţia este ca un avion cu reacţie.', a spus Vasilescu.

