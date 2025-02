Adrian Năstase, după decizia lui Iohannis în ceea ce-l privește: Murdar personaj!

Într-o postare pe blogul său, Adrian Năstase a relatat că regele Simeon i-a transmis un mesaj în care îl informa că a fost decorat la Ambasada României și că, în discursul său, a menționat colaborarea strânsă pe care au avut-o în perioada în care amândoi erau premieri. Potrivit fostului premier român, această colaborare a fost esențială pentru aderarea României și Bulgariei la NATO și pentru finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană.

„Iohannis – umor negru. Ieri, fostul premier al Bulgariei, regele Simeon de Saxe Coburg Gotha, mi-a trimis un mesaj prin care ma anunta ca a fost la Ambasada României unde a primit o decoratie acordată de Klaus Iohannis. Adăuga faptul că, in alocutiunea sa, a mentionat buna colaborare pe care a avut-o cu mine, pe vremea cand amandoi eram premieri si am reusit să formăm un „tandem” care ne-a ajutat sa intrăm in NATO si să finalizăm negocierile cu Uniunea Europeană. De altfel, anul trecut, am fost invitat in Bulgaria, unde am si lansat, impreună, volumul intitulat „Tandem pentru Europa”.

Decoratia a fost acordată pentru „contributia exceptională avută la sprijinirea actiunilor României la nivel european, pentru implicarea personală la dezvoltarea si intensificare relatiilor bilaterale româno-bulgare”.

Decoratia acordată este „Steaua României in grad de Mare Cruce”. Este aceeasi decoratie pe care Klaus Iohannis mi-a retras-o si care fusese acordată pentru aceleasi merite!

Murdar personaj!”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Reamintim că în 2019, Klaus Iohannis a retras mai multe decorații acordate unor personalități condamnate penal, printre care și Adrian Năstase, care primise aceeași distincție în trecut. Reacția fostului premier subliniază ironia situației și lasă loc unor interpretări cu privire la criteriile pe baza cărora sunt acordate astfel de distincții sub administrația Iohannis.

