Adrian Minune, la un pas de moarte: Era să dau colțul pe bune. Dumnezeu mi-a dat o nouă viață

"Mai mult decât Dumnezeu nu se poate altceva. Ne-a ajutat în cele mai multe clipe, în cele mai grele clipe! Și eu, de curând, acum o lună și vreo 2 zile, o lună și o săptămână, am avut o problemă, dar nu aș vrea să vorbesc pentru că eu am fost în Turcia și am făcut o intervenție și mi-a dăunat mai târziu, peste 6 luni de zile, chiar am fost și la televizor…și nu vreau să vorbesc de nimeni, deloc. A fost ok, mi-am revenit, era să dau colțul pe bune dar sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. După ce am ieșit din spital, am fost în Marbella, ne-am simțit bine, vacanță, frumos! Ieri am fost la pește, a fost și Sofi (n.r.: nepoata, fiica lui Karmen), a prins doi pești…”, a povestit Adrian Minune, în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV, scrie click.ro.

"Dumnezeu mi-a dat o nouă viață"

"De o lună și ceva, Dumnezeu mi-a dat o nouă viață. M-am reinventat, am renăscut! Am terminat cu alte vicii - cu băutura, cu șprițurile, să stau până mai târziu. Stau lângă copiii mei mult mai mult. Mă trezesc la 7 dimineața, chiar dacă vin la 5. Eu până la ora 12 am făcut foarte multe chestii care pentru mine până acum au fost niște gusturi negustate! Niște specialități pe care eu încă nu am pus mâna. Acum le gust și îmi place. Când mă uit pe geam și văd că nu e lumină, parcă îmi pare rău. Când s-a crăpat de zi, eu deja am făcut duș. M-am tras la față, sunt frumos, am scos piese noi. Am o poftă de viață încât nici nu îți închipui!”, a mărturisit cântărețul.

