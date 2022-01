Adopții animale. Motanul Chester, Grasa din Mihăilești și alte două suflete își caută un cămin. Vrei o tonă de iubire?

Animalele sunt date spre adopție de Asociația Kola Kariola, care poate fi contactată aici.

MOTANUL CHESTER

"O salvare care să poată fi bifată ca fiind de succes trebuie să se finaleze cu o adopţie. Altfel, cu toate eforturile noastre sau ale medicilor, treaba este doar pe jumătate făcută. Chester, sau motănelul de la Papi cum îi mai zicem noi, a avut numai ghinioane. S-a întors din adopţie de 2 ori, pentru că unii oameni nu au răbdare. Nu este un subiect de dezbătut răbdarea unora, ci, mai degrabă, cum îl loveşte şi pe Chester norocul? Adică să îl vrea cineva aşa cum este: gras, prostănac, needucat. Dar frumos şi tare iubitor! Unde este iubire faţă de animale, restul se rezolvă de la sine, doar cu un pic de răbdare. Nu? Chester este castrat, vaccinat complet, deparazitat şi cam gras şi neobrăzat. Dar nu aşa sunt toţi motanii? La el. neobrăzarea consta în faptul că uneori mai ocoleşte litiera... Îmi pare rău că nu avem poze mai frumoase cu el. Nu prea îi place să fie în lumina reflectoarelor, lui îi place intimitatea şi liniştea. Cererile de adopţie le aşteptăm în mesageria paginii".

MHAELA alias GRASA DIN Mihăileşti

"Ea este Mihaela sau Grasa din Mihăileşti, cum o alintăm noi. Este o căţeluşă în vârstă de 8 ani, pe ultimii 6 petrecându-i în adăpost. Nici pe ea nu a iertat-o viaţa sedentară trăită într-un ţarc şi iată că s-a cam împlinit. Este un suflet tare bun, este sociabilă şi merită să cunoască dragostea unui cămin! Oferă-i libertate, oferă-i plimbări, ia-o acasă!".

MARA

"Când intri în ţarcul ei, face absolut orice să capete o mângâiere. Sare pe tine, aleargă în jurul tău, se pune cu burta în sus, orice ca să îţi atragă atenţia, să o bagi un pic în seamă. Este genul de căţel care simţi că te îmbrăţişează... Mara este tare blândă şi bună, încă tânără - are undeva la 6 ani. Să ştiţi că, atunci când le facem poze în adăpost căţeilor, faptul că sunt prăfuiţi, zdrenţuiţi şi neperiați îi dezavantajează la poze. Este doar un exerciţiu de imaginaţie să realizaţi ce frumuseţi sunt în realitate şi cum se poate schimba look-ul unui căţel care ajunge într-o familie. Ca poveste, Mara este adunată dintr-un câmp din zona Pipera. Era puiuță când a ajuns la noi şi de 6 ani tot la noi a rămas".

RUFUS

"Nimic, încă nimic pentru Rufus al nostru E o minunăție de căţel! Haideți să îi oferim și lui o șansă la o familie adevărată. Vă rugăm să distribuiţi masiv. Are nevoie. Revenim și cu povestea lui... Copilul Rufus plânge şi are sufletul bucăţi. De ce? Pentru că nu poate să înţeleagă motivul pentru care nimeni nu îl vrea... Se tot întreabă cu ce a greşit şi ce vină are pentru toată viaţa chinuită pe care a avut-o. Copilul Rufus mereu a ascultat, mereu a făcut ce i s-a zis; el nu ştie, dragul de el, că lupta nu e bună şi că face rău. El doar a fost un copil cuminte care a crescut într-un mediu toxic, alături de brute.

Copilul Rufus este confuz... De ce? Pentru că nu înţelege nici schimbarea din ultima jumătate de an. Dintr-o dată, au dispărut brutele, luptele au luat sfârşit şi parcă, fizic, nu mai doare. A cunoscut mângâierea, vorba bună, hrana de bună calitate primită constant şi, Doamne, câte eforturi a depus pentru a-şi învinge temeri şi obiceiuri din trecut. În orice moment, Rufus poate pleca acasă... Vă implor, nu-i striviţi sufletul, nu-l călcaţi în picioare, lăsându-l să ajungă în adăpost. Tristeţea, durerea şi tot răul trebuie să rămână în trecut. Copilul Rufus merită un viitor fericit şi liniştit, alături de Omul lui".

