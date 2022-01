Pisică, închisă patru zile în mașina de spălat, după ce a mâncat niște ouă. Acum, își caută o familie care chiar să o iubească!

Animalele sunt date spre adopție de Asociația Kola Kariola, care poate fi contactată aici.

Indesit

"A stat închisă în cuva unei maşini de spălat timp de 4 zile, drept pedeapsă că a mâncat nişte ouă. Mintea diabolică a unora încă ne uimeşte, deşi am văzut multe la viaţa noastră. Dar, când a ajuns la noi, de fapt la clinica VET 4 LIFE - Clinică Veterinară, a uitat de toată răutatea din lume, pentru că, deşi era într-un stadiu de deshidratare şi malnutriţie avansat, pisica încă avea puterea să toarcă, să îşi frece capul de mâinile medicilor şi nasul de faţa lor. Atâta putere de iertare nu vom găsi decât la animale! Mai în glumă, mai în serios, medicii au numit-o Îndesit, clasa A++++. Şi aşa să-i rămână numele! Era timpul să vă reamintim de ea şi mai ales de bunătatea ei. Deşi nu este o pisică foarte tânără, are cam 5 ani şi încă 8 vieţi, este tare mititică. O mai îngrăşam un pic şi apoi o sterilizăm. Dar până una alta, trebuie să îi găsim şi o familie. Credeţi-ne că este una dintre cele mai minunate pisici din câte am cunoscut noi. Pe lângă faptul că este foarte lipicioasă, torcăcioasă, este şi haioasă. Merită o familie pe măsură!".

Bătrânica

Și o bătrânică oarbă are nevoie de o familie iubitoare și grijulie.

"Ştiţi că am avut 2 căţeluşe bătrânele şi oarbe, salvate la sfârşitul anului. Am avut marea surpriză să avem foarte multe cereri de adopţie pentru ele şi deja au plecat la căsuţele lor. Ceea ce ne-a dat speranţa că îi vom găsi şi Bellei o familie. Povestea ei începe acum mai multă vreme. A fost găsită undeva rătăcind pe străzile Constantei, tot nevăzătoare fiind şi ea. A fost adusă la Bucureşti să fie văzută de doamna doctor Ionaşcu, dar din păcate problema ochişorilor ei este nerezolvabilă. Între timp, ea a stat la cineva. Acum, a revenit la noi şi are nevoie de o familie permanentă. Bella este tot o senioară, oarbă şi ea, talie micuţă micuţă. Este o căţeluşă lipicioasă, avidă de prezenţa umană. Merge în lesă, însă trebuie răbdare când este scoasă la plimbare, pentru că ea trebuie să fie atentă pe unde calcă. Este foarte adaptată la faptul că nu vede şi ştie să se bucure de viaţă. Ca şi îngrijire, are nevoie să îi fie puse în ochi nişte picături. Vă explicăm noi, la adopţie, procedura. Nu este deloc complicat. Distribuiţi vă rog. Bella are nevoie de o persoană minunată ca ea!".

