Data publicării:

Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un adolescent de 17 ani a fost arestat în Le Mans, Franța, suspectat că pregătea atacuri jihadiste vizând Palatul Elysee, Parlamentul European și mai multe ambasade.

Un adolescent de 17 ani a fost reținut vineri în orașul Le Mans, Franța, de către serviciile de securitate, fiind suspectat că ar fi planificat mai multe atacuri jihadiste, vizând inclusiv Palatul Elysee, Parlamentul European și ambasada Israelului, informează agenția EFE.

Potrivit postului de radio France Info, avocatul minorului a recunoscut că adolescentul „are partea sa de responsabilitate”, dar a subliniat că „este minor, frecventează școala și nu are antecedente penale”. „Este cineva care probabil la un moment dat s-a văzut implicat într-un anumit angrenaj”, a adăugat avocatul, încercând să diminueze gravitatea acuzațiilor.

Obiectivele atacurilor

Documente și note descoperite în timpul percheziției efectuate la domiciliul adolescentului indică obiectivele atacurilor planificate. Printre acestea se află școli locale, Palatul Elysee din Paris, ministerele Apărării și Internelor, ambasadele Israelului, Statelor Unite și Regatului Unit, Parlamentul European de la Strasbourg, precum și sediile unor instituții media din Paris.

De asemenea, la locuința sa, unde trăiește împreună cu părinții, anchetatorii au descoperit o declarație prin care adolescentul jură credință grupării jihadiste Statul Islamic (SI).

Această arestare a dus la numărul 14 de cazuri cu minorilor reținuți pentru fapte legate de terorism în Franța de la începutul anului, o evoluție care îngrijorează autoritățile, mai ales din cauza dificultății de a detecta radicalizarea. Radicalizarea acum se produce adesea independent, fără o prezență fizică a membrilor, prin internet și rețelele de socializare, conform Agerpres. 

