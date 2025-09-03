Data publicării:

Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean a fost primit de președintele francez, miercuri, la Palatul Élysée.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit, miercuri, la Palatul Élysée din Paris de președintele francez Emmanuel Macron, cu o zi înainte de întâlnirea „Coaliției celor dornici”, care va discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina, potrivit Reuters.

 

Europa, pregătită să ofere garanții de securitate. Zelenski, mesaj pentru Macron

Gazda vizitei, președintele Macron, a declarat că Europa este pregătită să ofere aceste garanții în ziua în care va fi semnat un acord de pace, adăugând că „munca pregătitoare este finalizată”. Macron a subliniat că pregătirile includ și sprijin continuu pentru forțele armate ucrainene.

„Securitatea ucrainenilor este și a noastră. Europa este pregătită cu garanții de securitate solide. Suntem gata pentru o pace puternică și durabilă în Ucraina”, a scris Macron pe rețeaua X.

„Franța este alături de Ucraina, iar noi suntem recunoscători întregului popor francez și personal președintelui Macron pentru sprijinul atât de puternic acordat țării noastre și pentru rolul de lider al Franței în numeroase inițiative și coaliții.

În timpul întâlnirii de astăzi cu președintele Macron, am coordonat pozițiile înaintea ședinței liderilor Coaliției celor dornici, care va avea loc mâine, și am discutat activitățile pregătitoare privind garanțiile de securitate. Cred că munca noastră va aduce garanții de securitate solide pentru Ucraina. Toți lucrăm în acest sens.

De asemenea, am discutat despre sprijinul defensiv pentru Ucraina: asigurarea nevoilor curente, intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și posibilitățile de utilizare a activelor ruse înghețate. O atenție deosebită a fost acordată parcursului nostru către Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul Franței în această privință”, a transmis președintele ucrainean, pe Telegram.

Liderii europeni se întâlnesc joi, la Paris

La Paris este prezentă și partea americană, Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, care vizează consultări cu delegația ucraineană. Oficialii europeni au precizat că președintele american va discuta cu Macron, Zelenski și alți șefi de stat, telefonic, joi, 4 septembrie.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că summitul de joi va clarifica rapid ce poate oferi Europa pentru a asigura securitatea Ucrainei după încheierea războiului, fie printr-un armistițiu, fie printr-un acord de pace permanent. El a subliniat că resursele alocate Ucrainei nu vor slăbi apărarea NATO pe flancul estic și că sprijinul va fi coordonat cu Statele Unite.

Scopul principal al întâlnirii este stabilirea unui pachet de garanții internaționale menit să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina, incluzând sprijin continuu pentru armata ucraineană și posibil trimiterea unei forțe internaționale de securitate, fezabilă doar cu sprijinul american.

Ucraina își dorește ca aceste garanții să fie implementate după încetarea ostilităților, pentru a asigura stabilitatea și a preveni o nouă agresiune rusă, fie printr-un armistițiu, fie printr-un acord de pace durabil.

Citește și: Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
03 sep 2025, 23:55
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
03 sep 2025, 23:59
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
03 sep 2025, 23:19
Faimosul funicular din Lisabona a deraiat. Bilanțul victimelor crește: Cel puțin 15 morți și zeci de răniți - VIDEO/ Precizările MAE - UPDATE
03 sep 2025, 22:11
Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”
03 sep 2025, 22:15
"Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul morții lui Matthew Perry, marele star din "Friends"
03 sep 2025, 22:12
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
Trump îl avertizează pe Putin: Ceva se va întâmpla
03 sep 2025, 20:42
Chinezii vizitează Parlamentul European pentru prima dată în ultimii șapte ani
03 sep 2025, 20:49
Pantera neagră revine. Unde ar fi fost văzută de această dată
03 sep 2025, 21:05
Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american
03 sep 2025, 19:38
Israelul pregătește hărți cu teritorii ocupate din Cisiordania
03 sep 2025, 18:47
Putin, pregătit să se întâlnească cu Zelenski. Îl invită la Moscova/ Răspunsul Ucrainei - UPDATE
03 sep 2025, 18:10
Ucrainenii produc combustibil pentru rachete pe teritoriu NATO: Un atac ar fi declarație de război
03 sep 2025, 17:58
Momentul în care personalul nord-coreean șterge toate urmele lăsate de Kim Jong Un în sala de întâlnire cu Putin - VIDEO
03 sep 2025, 17:19
Promisiunea pe care Kim Jong-un i-a făcut-o lui Vladimir Putin, la întâlnirea de la Beijing
03 sep 2025, 17:17
Răsturnare de situație în cazul finanțării podului peste Strâmtoarea Messina: Italia nu va utiliza fonduri pentru apărare
03 sep 2025, 15:19
Papa Leon va deschide un centru de formare ecologică condus de Vatican
03 sep 2025, 14:07
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
03 sep 2025, 14:08
Zelenski îi va îndemna pe aliații occidentali să facă presiuni mai mari asupra Rusiei
03 sep 2025, 12:55
Reacția Kremlinului, după ce Trump a sugerat că Putin conspiră împotriva SUA cu Xi și Kim
03 sep 2025, 10:32
Cântăreaţa Cardi B, achitată în procesul în care era judecată pentru agresiune. Ce le-a spus fanilor
03 sep 2025, 09:59
Președintele Xi Jinping, la parada militară de la Beijing: „China este de neoprit”
03 sep 2025, 08:51
Karol Nawrocki a ajuns în SUA și va fi primit de Donald Trump la Casa Albă. Cei doi președinți vor lua prânzul împreună / foto în articol
03 sep 2025, 08:33
Regina Elisabeta „nu a fost prea entuziastă” de schimbarea regulilor succesiunii la tron
03 sep 2025, 00:00
Morți suspecte în Germania, înainte de alegeri: Șase candidați au decedat
02 sep 2025, 23:51
Donald Trump a răspuns zvonurilor privind starea sa de sănătate
02 sep 2025, 23:41
Un bărbat de 89 de ani și-a găsit sfârșitul din cauza unei creme de corp
02 sep 2025, 22:04
O țară din Europa reia acordarea vizelor pentru ruși după o pauză de trei ani
02 sep 2025, 21:09
Pregătiri pentru invazie? China forează petrol și gaze în zona economică exclusivă a Taiwanului
02 sep 2025, 19:14
Anexarea unei părți din Cisiordania, pe agenda lui Netanyahu. Răspuns la recunoașterea statului palestinian
02 sep 2025, 17:21
Kremlinul îl contrazice pe Trump: Nicio înțelegere pentru o întâlnire cu Zelenski
02 sep 2025, 16:33
Liderii europeni se întâlnesc la Paris cu Zelenski
02 sep 2025, 16:55
Un român stabilește un nou record mondial. Avram Iancu, primul om care a traversat înot un continent în 177 de zile
02 sep 2025, 17:07
Adrian Năstase, invitat oficial la parada militară de la Beijing
02 sep 2025, 15:52
Opt protestatari pro-UE, condamnați la închisoare în Georgia. Fosta președintă: „E o represiune organizată de stat”
02 sep 2025, 15:34
Putin: Rusia nu se opune aderării Ucrainei la UE
02 sep 2025, 15:23
Marine Le Pen cere alegeri anticipate în Franța
02 sep 2025, 14:35
Fostul primar al New Yorkului, decorat de Trump cu Medalia Prezidenţială a Libertăţii. Ce legătură are Giuliani cu România
02 sep 2025, 13:20
Provocare pentru Occident: Xi Jinping îi primește cu fast pe Putin și Kim și își va etala viziunea pentru o nouă ordine mondială / video
02 sep 2025, 12:28
UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat
02 sep 2025, 11:54
Europa își doboară propriul record. Ce cheltuieli pentru armament sunt anunțate în 2025
02 sep 2025, 08:49
Gazprom crește livrările către China. Se construiesc noi conducte
02 sep 2025, 08:36
Kim Jong Un a trecut granița în China cu trenul său special pentru a participa la celebrarea capitulării Japoniei
02 sep 2025, 08:26
Noua casă a lui Kate Middleton este la doar câteva minute distanță de „cea mai bună prietenă a ei din Familie Regală”
02 sep 2025, 00:01
Copiii din Ucraina au început școala în săli aflate în subteran
01 sep 2025, 23:54
Proteste masive în Belgrad. Mii de sârbi cer alegeri anticipate după tragedia de la Novi Sad
01 sep 2025, 23:56
Băiat de 11 ani, împușcat mortal în timp ce făcea o farsă sunând la ușile vecinilor
01 sep 2025, 23:13
Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa
01 sep 2025, 23:09
Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina
01 sep 2025, 20:12
Kim Jong Un, în drum spre China cu un tren blindat care are 90 de vagoane. Pe drum, se va delecta cu vinuri franțuzești și homar proaspăt
01 sep 2025, 19:52
Momentul care a stârnit furie la US Open: Un milionar fură șapca unui copil primită cadou de la un jucător - VIDEO
01 sep 2025, 18:45
Cele mai noi știri
acum 45 de minute
Bugetarul de lux din Cluj care încasează lunar aproape 40.000 de lei. Câștigă mai mult decât președintele țării
acum 52 de minute
Iranul a acumulat uraniu aproape de nivel nuclear înaintea atacurilor Israelului - raport alarmant
acum 56 de minute
Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate
pe 3 Septembrie 2025
Bac scufundat în Dunăre, cu tot cu un camion de cereale pe el
pe 3 Septembrie 2025
Trump și Nawrocki, față în față la Casa Albă: "Suntem alături de Polonia pe deplin. Putem să punem mai multe trupe acolo"
pe 3 Septembrie 2025
Primul aeroport din România care a renunțat la limita de 100 ml la bagajele de mână
pe 3 Septembrie 2025
Monica Pop: tot ce nu s-a spus despre miopie, cataractă, glaucom și lentile de contact
pe 3 Septembrie 2025
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
Cele mai citite știri
pe 3 Septembrie 2025
Adrian Năstase, replică pentru Oana Țoiu (MAE) după imaginile de la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Viorica Dăncilă, replică usturătoare pentru Oana Țoiu (MAE)
pe 3 Septembrie 2025
Ambasada Chinei la București, mesaj după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost la Beijing
pe 3 Septembrie 2025
Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
pe 3 Septembrie 2025
Imaginea zilei! Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, lângă Putin, Xi și Kim / Update: Reacția MAE
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel