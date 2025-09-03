Zelenski, primit la Paris de Macron, în contextul întâlnirii liderilor europeni pentru garanțiile de securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost primit, miercuri, la Palatul Élysée din Paris de președintele francez Emmanuel Macron, cu o zi înainte de întâlnirea „Coaliției celor dornici”, care va discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina, potrivit Reuters.

Europa, pregătită să ofere garanții de securitate. Zelenski, mesaj pentru Macron

Gazda vizitei, președintele Macron, a declarat că Europa este pregătită să ofere aceste garanții în ziua în care va fi semnat un acord de pace, adăugând că „munca pregătitoare este finalizată”. Macron a subliniat că pregătirile includ și sprijin continuu pentru forțele armate ucrainene.

„Securitatea ucrainenilor este și a noastră. Europa este pregătită cu garanții de securitate solide. Suntem gata pentru o pace puternică și durabilă în Ucraina”, a scris Macron pe rețeaua X.

„Franța este alături de Ucraina, iar noi suntem recunoscători întregului popor francez și personal președintelui Macron pentru sprijinul atât de puternic acordat țării noastre și pentru rolul de lider al Franței în numeroase inițiative și coaliții.

În timpul întâlnirii de astăzi cu președintele Macron, am coordonat pozițiile înaintea ședinței liderilor Coaliției celor dornici, care va avea loc mâine, și am discutat activitățile pregătitoare privind garanțiile de securitate. Cred că munca noastră va aduce garanții de securitate solide pentru Ucraina. Toți lucrăm în acest sens.

De asemenea, am discutat despre sprijinul defensiv pentru Ucraina: asigurarea nevoilor curente, intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei și posibilitățile de utilizare a activelor ruse înghețate. O atenție deosebită a fost acordată parcursului nostru către Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul Franței în această privință”, a transmis președintele ucrainean, pe Telegram.

Liderii europeni se întâlnesc joi, la Paris

La Paris este prezentă și partea americană, Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, care vizează consultări cu delegația ucraineană. Oficialii europeni au precizat că președintele american va discuta cu Macron, Zelenski și alți șefi de stat, telefonic, joi, 4 septembrie.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că summitul de joi va clarifica rapid ce poate oferi Europa pentru a asigura securitatea Ucrainei după încheierea războiului, fie printr-un armistițiu, fie printr-un acord de pace permanent. El a subliniat că resursele alocate Ucrainei nu vor slăbi apărarea NATO pe flancul estic și că sprijinul va fi coordonat cu Statele Unite.

Scopul principal al întâlnirii este stabilirea unui pachet de garanții internaționale menit să descurajeze Rusia să atace din nou Ucraina, incluzând sprijin continuu pentru armata ucraineană și posibil trimiterea unei forțe internaționale de securitate, fezabilă doar cu sprijinul american.

Ucraina își dorește ca aceste garanții să fie implementate după încetarea ostilităților, pentru a asigura stabilitatea și a preveni o nouă agresiune rusă, fie printr-un armistițiu, fie printr-un acord de pace durabil.

