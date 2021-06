ADMIS LA ASE, 2021!

Anual peste 6000 de absolvenți de liceu devin studenții noștri și așa va fi și în acest an, când și tu vei fi printre ei. Suntem la un click distanță de tine cu informații complete despre Admiterea la ASE. Ne găsești pe canalele noastre de social media, conectați mereu cu voi pe Facebook, Grup oficial Admitere 2021, Instagram. Iar în fiecare zi de miercuri, începând cu ora 17:00, stăm de vorbă cu tine pe Zoom (https://ase.zoom.us/j/88455955563) în cadrul sesiunilor noastre interactive, unde profesori, consilieri și studenți de la ASE abia așteaptă să te întâlnească și să vorbiți despre tot ce vrei să afli despre ASE, Admitere și viața de aseist.

Despre noi pe scurt

Ne găsești în centrul Bucureștiului, Palatul ASE și celelalte clădiri ale noastre sunt în inima capitalei, dar, mai ales, ne găsești în topurile învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est. Suntem cea mai bună universitate din țară în domeniul Economie și Econometrie, dar și al administrației publice, conform recentului clasament QS World University Rankings by Subject 2021. Cu fiecare an încercăm să fim tot mai buni, iar în acest an, în pofida contextului pandemic, ASE este pe locul I între universitățile românești și în segmentul 201-250 la nivel internațional, conform prestigiosului clasament Times Higher Education Emerging Economies Universities Rankings 2021.

Hai să vorbim despre Admitere!

Ea se va desfășura online pe platforma admitere.ase.ro. Acolo găsești acum toate informațiile utile despre cum vei deveni student la ASE. Te așteptăm cu peste 6500 de locuri pentru programele universitare de licenţă, dintre care aproape jumătate sunt finanțate de la bugetul de stat.

Aceste locuri sunt structurate pe 35 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză, germană.

- Facultățile care oferă programe de licență sunt:

- Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine;

- Administrație și Management Public;

- Business și Turism;

- Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;

- Contabilitate și Informatică de Gestiune;

- Drept;

- Economie Teoretică și Aplicată;

- Economie Agroalimentară și a Mediului;

- Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;

- Management;

- Marketing și Relații Economice Internaționale.

Viitorul tău angajator va aprecia studiile finalizate la ASE, diploma de absolvent constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. O confirmă influentul QS World University Rankings, unde ASE este universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii. 85% dintre absolvenții noștri își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății în domeniul studiat, având oportunitatea de a-și clădi un viitor sigur și a face parte dintr-o comunitate universitară de prestigiu.

Pentru orice întrebări și nelămuriri așteptăm să comunicăm la admitere@ase.ro , la telefon la 021.319.19.00/01, interior 360, 306 și neapărat miercurea, de la ora 17:00, la sesiunile pe Zoom. Puteți consulta tot ce vă este necesar despre Admitere pe pagina dedicată Admitere Licență 2021. La intrările clădirilor noastre te așteaptă broșuri cu detalii despre Admitere.

ASE vă oferă ...

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3 400 de burse de performanță, de studiu şi sociale, peste 550 de burse Erasmus, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

Cu o tradiție centenară și peste 300 000 de absolvenți, Academia de Studii Economice din București este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață, în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri.

Succes la Admitere la ASE 2021!

Nu uita, alegând un lider, TU ai să devii lider!

#alegeASE . Admitere ASE 2021.