Administrația Trump ia măsuri pentru a restrânge durata vizelor pentru studenți și jurnaliști

Administrația Trump intenționează să reducă durata vizelor pentru studenți, participanți la programe de schimb cultural și membri ai presei, conform unui proiect de reglementare guvernamentală emis miercuri, parte a unei măsuri mai ample de reducere a imigrației legale, potrivit Reuters.

Președintele Donald Trump, republican, a inițiat un amplu plan de restricționare a imigrației după ce a preluat funcția în ianuarie. Ultima inițiativă ar crea noi obstacole pentru studenții internaționali, lucrătorii în programe de schimb și jurnaliștii străini, care ar fi nevoiți să solicite prelungirea șederii în SUA în loc să beneficieze de un statut legal mai flexibil.

Proiectul de reglementare ar stabili o perioadă fixă pentru vizele F pentru studenți internaționali, vizele J care permit participanților la programe culturale să lucreze în SUA și vizele I pentru membrii presei. În prezent, aceste vize sunt valabile pe durata programului sau a angajării în SUA.

Conform datelor guvernamentale americane, în 2024 erau aproximativ 1,6 milioane de studenți internaționali cu vize F în SUA. În anul fiscal 2024, care a început la 1 octombrie 2023, SUA a acordat vize pentru aproximativ 355.000 de participanți la programe de schimb și 13.000 de membri ai presei.

Perioada de valabilitate a vizelor pentru studenți și participanți la programe de schimb nu ar depăși patru ani, conform proiectului de reglementare. Viza pentru jurnaliști – care în prezent poate dura mai mulți ani – ar fi limitată la 240 de zile sau, în cazul deținătorilor de pașapoarte din China și Hong Kong, la 90 de zile. Deținătorii de vize ar putea solicita prelungirea acestora, potrivit propunerii.

Administrația Trump a afirmat în proiectul de reglementare că această schimbare este necesară pentru a „monitoriza și supraveghea” mai eficient deținătorii de vize în timp ce se află în SUA.

Publicul va avea la dispoziție 30 de zile pentru a comenta asupra măsurii, care reflectă o propunere similară lansată în 2020, la finalul primului mandat al lui Trump.

NAFSA, o organizație non-profit care reprezintă educatori internaționali în peste 4.300 de instituții din întreaga lume, s-a opus propunerii din 2020 și a cerut administrației Trump să o abandoneze. Administrația democrată a fostului președinte Joe Biden a retras-o în 2021.

Administrația Trump a crescut supravegherea imigrației legale, revocând vizele și cardurile de rezidență ale studenților universitari din cauza opiniilor lor ideologice și retrăgând statutul legal a sute de mii de migranți.

Într-un memoriu din 22 august, Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA a anunțat că va relua vizitele de mult timp suspendate în cartierele solicitanților de cetățenie pentru a verifica ceea ce a numit reședință, caracter moral și angajament față de idealurile americane.

