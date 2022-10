Adela Popescu, despre experiența în Republica Dominicană: Ceva ce nu o să mai fac niciodată

„Nu știu cum să încep, că mi se pare că a trecut un sfert de an... De fapt, nu mi se pare, chiar a trecut. Două luni jumătate am stat și cu tot cu pregătirea, atât a durat. E ceva ce nu o să mai fac probabil niciodată. (...) M-am dus foarte speriată. Prima săptămână a fost oribilă. (...) Bonei noastre nu îi ieșea viza. Primele două zile au fost un coșmar, Radu trebuia să fie plecat dimineața... Până la urmă, am zis că trebuie să găsim pe oricine și am găsit o doamnă care a stat o săptămână. Între timp, a ieșit și viza bonei, ce o apreciam înainte, dar ce o apreciez acum”, a spus Adela Popescu în cadrul emisiunii „Vorbește lumea” de la Pro TV.

Despre viața ei acum, Adela Popescu a spus că momentan este mamă cu normă întreagă: „Știți mamele care stau mult acasă, ceea ce sunt eu acum? Asta fac eu acum..."

La început de an, prezentatoarea de la „Vorbește lumea" a mărturisit că a făcut o achiziție mult așteptată. Adela Popescu și soțul ei și-au cumpărat o proprietate la mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei. A doua: o casă la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima! De Radu nu mai zic, că deşi el avea ceva îndoieli (despre care o să vă povestesc altădată), acum îmi spune numai cum abia aşteaptă el să fie gata blocul (la vară) - şi să plece cu băieţii lui la Olimp (nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, aşa că acolo este apartamentul), să îşi bea el cafeaua pe terasă în miros de pini şi apă sărată - căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un viiiiiis!!!

Eu îi zic să nu îmi mai fure fanteziile, că sigur ale lui au legătură cu infinity pool de la etajul 11 şi rapanele cu usturoi de la cherhanaua de lângă. Nu uitaţi să visaţi. Şi să vă şi notaţi undeva ce. Că trece anul şi uitaţi", a transmis artista Adela Popescu, tot pe contul de Instagram.

Cabral a fost invitat în platoul emisiunii „Vorbește lumea” de la ProTV, iar Adela Popescu l-a „luat la rost”, pentru că prezentatorul nu a putut să ajungă la botezul lui Adrian. Evenimentul a avut loc chiar în ziua în care Cabral a luat startul la o cursă importantă.

„Prietenia noastră durează de când? Acest domn nu a venit la botezul nostru pentru că a avut o treabă. (...) Am zis, băi, ce om! Și când colo el era pe podium!”, a spus Adela Popescu. Pentru cei care nu știu, Cabral este pasionat de motoare și cai putere și chiar are licență de pilot de raliu. La prima etapă a campionatului național de Time Attack pe circuitul de la Adâncata, Cabral a participat la clasa Super Sport, ca pilot al echipei Bad Petunia, iar la final a urcat pe podium. Îndrăgitul prezentator a obținut locul 3.

Mașina cu care concurează Cabral are 300 de cai putere. Întrebat dacă soția sa are emoții când pleacă la curse, Cabral a glumit: „Nu e stresată soția, că am asigurare de viață.”

Și Cabral și Andreea Ibacka și-au botezat recent băiețelul, pe micuțul Tiago. Adela Popescu, care s-a numărat printre invitați, a vorbit despre incidentul de la petrecerea lui Tiago. „A fost foarte frumos la botez, fără glumă. Când am ajuns noi la botez, în fața casei domnului aici prezent, erau trei mașini de pompieri și o salvare. Și ieșea fumul ca nebunul. Mă gândeam ce se întâmplă?”, a povestit Adela Popescu.

„Vecinii au vrut să facă un grătar și s-a întâmplat acolo ceva și a luat foc o butelie. A fost cu explozie. Norocul a fost că vecinul a fost pe fază, și-a dat seama că va escalada rapid și a scos lumea din casă. Eu am sunat la 112 de vreo cinci sau șase ori. (…) Pompierii au venit în vreo cinci minute”, a povestit Cabral în cadrul emisiunii.

