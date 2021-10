Adela Popescu: Alexandru mi-a spus că sunt cea mai rea mamă din lume

„Mă tot întreb ce-o fi în sufletul părinților ai căror copii afirmă că au traume din copilărie. Că nu s-au simțit iubiți, apreciați, văzuți. Și că neîmplinirea pe care o simt în viața de adult e din cauza lor. A părinților.

Încerc să îmi imaginez o mamă de 60 de ani pe un fotoliu din sufrageria de la etajul 4 citind pe facebook postarea copilului despre asta.

Ce simte ea? Neagă? Se revoltă? Își cere scuze? Plânge?

M-am trezit gândindu-mă la asta probabil și pentru că mai nou mă simt mai mult mamă decât fiica. Și pentru că zilele trecute Alexandru mi-a spus cu multă ușurință că sunt cea mai rea mamă din lume. Pentru că l-am desenat pe spider man cu vișiniu și nu cu roșu.

Nu m-a mișcat prea tare, dar asta și pentru că simt că am suficient timp să "repar" tot ce îmi pare că nu am făcut bine până în acel moment.

Dar când ai 60 de ani, ce simți? Mai ales când știi că ai făcut atât cât ai putut, știut, priceput.

Că ai făcut atât... cât ai fost de iubit...”, a scris, duminică, 3 octombrie, Adela Popescu pe contul de Instagram.

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de 11 ani și au trei copii, Alexandru (5 ani), Andrei (2 ani) și Adrian (2 luni).

Cum l-a cucerit Adela Popescu pe Radu Vâlcan

În trecut, Radu Vâlcan a spus cum a fost cucerit de Adela Popescu. „Cred că o femeie frumoasă emană acea energie de care avem cu toții nevoie și asta vine din capacitatea interioară pe care o are femeia de lângă tine de a umple spațiul ori golurile care așteaptă să fie completate. Cred că asta înseamnă frumusețea, acea femeie care radiază și te molipsește cu veselia ei, cu fericirea ei”, a spus acesta.

A treia naștere nu a fost ușoară pentru Adela Popescu

„În timp ce nășteam era atât de dureros încât mă întrebam ce a fost în capul meu. Cum e mintea asta selectivă, cum uită ce o doare, încât eu am uitat cum a fost la ceilalți și de data asta am mai făcut unul și am ales să nasc tot natural”, spunea Adela Popescu, recent, în emisiunea „Vorbește Lumea” de la ProTV.