Adda suferă de o boală extrem de RARĂ și dureroasă. Vedeta și-a arătat rănile / FOTO

"4 luni si ceva cu Dermografism. 4, din urmatoarele cateva, din urmatorii ani sau toata viata. Este o boala imprevizibila. Cu zile bune si zile mai putin bune. Greu de tratat. Cele mai multe persoane care mi-au scris il au de ani intregi, iar o mare parte dintre ele, mai ales femeile, sunt rusinate. Se ascund de ochii critici ai oamenilor, dupa haine. Nu iti afecteaza viata fizic. O afecteaza psihic pentru ca lumea vorbeste, batjocoreste si mai e categoria “care stie leacul suprem”. Si eu m-am ascuns, dar nu mai am de gand. Nu e ceva ce trece cu o pastila minune! Trebuie sa ai mereu grija sa porti haine moi si largi, sa nu te lovesti, sa nu te zgarii. Pentru ca, daca te atingi un pic, efectiv iti apar desene pe piele. Uneori apar si cand nu faci nimic. Eu, de exemplu, asa m-am trezit azi. Dragii mei, cei din aceiasi barca cu mine, hai sa ne iubim fiecare detaliu de pe piele, sa fim asumati si sa nu ne mai ascundem. Sa vedem partea buna - corpul nostru arata ca o opera de arta!



Ps1: mi-au dat 2 lacrimi cand am postat pentru ca mi s-a luat o piatra de pe inima!

Ps2: nu o sa vin la nici o emisiune sa vorbesc despre asta. Ce am de comunicat, constructiv, o voi face aici sau pe story, pentru oamenii care au nevoie de informatii.", a scris Adda, sâmbătă, pe instagram.

