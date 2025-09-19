Acuze privind noi nereguli în gimnastica ritmică românească

Ștefan Popescu, președintele Federației Române de Pescuit Sportiv, cel care a încercat de-a lungul timpului să schimbe regulile în sportul românesc prin acțiuni legale și poziții critice față de federațiile tradiționale și autoritățile centrale, acuză noi nereguli în gimnastica ritmică românească.

Invitat în emisiunea Trafic Sport de la Sport Total FM, din 17 septembrie, Popescu a semnalat nereguli grave în cadrul Federației Române de Gimnastică Ritmică.

„S-a umblat la note”

Popescu a povestit un caz în care o sportivă cu numeroase titluri internaționale a fost dezavantajată intenționat la punctaj, pentru a nu urca pe primul loc, în cadrul Competiției de Gimnastică Ritmică Alexandra Pavel de la Blaj din 12-14 septembrie a.c.

„Ca să nu iasă pe locul întâi, celeilalte sportive i s-a dat o notă care nici la campionatele mondiale nu se dă”, a spus acesta, subliniind că astfel de situații „își bat joc de copii” și compromit spiritul sportiv.

Critici la adresa conducerii

Președintele FRPS a criticat-o direct pe conducătoarea Federației Române de Gimnastică Ritmică, afirmând că „nu este șefa federației, ci angajata acesteia”, iar rolul ei este să pună în executare hotărârile Adunării Generale și ale Comitetului Executiv.

Mai mult, Popescu a ridicat semne de întrebare privind modul în care aceste foruri respectă prevederile statului Federației, care la rândul ei nu ar fi legal constituită.

Împiedicarea unei noi asociații?

El a adus în discuție și un alt episod: atunci când Asociația Română pentru Apărarea Drepturilor Sportivilor și-a depus actele de constituire, președinta Federației de Gimnastică Ritmică ar fi angajat o casă de avocatură pentru a împiedica înființarea acestei organizații. „Cum vi se pare acest lucru?”, a întrebat retoric Popescu, sugerând că astfel de practici sunt abuzive și contravin spiritului democratic al sportului.

Este o suspiciune prevăzută inclusi în documentele Federației Române de Gimnastică Ritmică

În procedura Federației Române de Gimnastică Ritmică pentru combaterea manipulării competițiilor este menționat faptul că situații precum cea descrisă mai sus reprezintă suspiciuni de manipulare. Documentul prevede la capitolul Măsuri de urmărire și identificare suspiciuni de manipulare realizarea unor analize statistice ale performanței sportive, prin compararea rezultatelor obținute cu istoricul sportivilor, tocmai pentru a semnala rezultate anormale sau comportamente suspecte.

“Realizarea analizei statistice a performanței sportive, identificându-se rezultatele anormale sau comportamente suspecte. Compararea cu performanțele istorice prin analizarea apariției unui rezultat anormal comparativ cu istoricul său”.

Din consultarea informațiilor publice, nu am reușit să găsim o situație similară, cel puțin la nivel național dacă nu internațional în care o concurentă de gimnastică ritmică la categoria prejunioare să fi obținut un punctaj egal sau mai mare ca 25.900.

Este un punctaj superior cel puțin la categoria junioare la competiții internaționale.

La prejunioare, nivelul de dificultate fiind mai scăzut, asemenea note sunt practic imposibil de acordat, în mod obiectiv.

Spre exemplu, un punctaj identic, 25.900 a obținut în calificările de anul acesta de la Campionatul European de la Tallin, Andreea Verdes, una dintre cele mai bune senioare ale României la gimnastică ritmică alături de Amalia Lică, vicecampioana mondială, care la același campionat în etapa de calificări a obținut un scor de 25.700, mai puțin decât prejunioara noastră.

Autor Marcel Chiriță