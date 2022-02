Actrița Anna Karen, una dintre cele mai faimoase din anii `70, sfârșit TRAGIC. ”Mod îngrozitor de a muri, nu vreau să mă gândesc, am ADORAT-o”

Actrița Anna Karen a murit în incendiul din locuința sa din Ilford, în estul Londrei. Trei mașini de pompieri și aproximativ 20 de pompieri au intervenit de urgență la casa actriței. În ciuda eforturilor medicilor și a pompierilor, Anna a murit la fața locului. Pompierii londonezi investighează în prezent cauza incendiului, care a afectat parterul proprietății. Poliția a confirmat că a fost găsit cadavrul unei femei, urmând să se facă o identificare oficială. Cauza incendiului este în curs de investigare, deși primele indicii sugerează că nu este suspectă.

"Este o veste foarte tristă, dar sunt fericit că Anna va fi acum alături de cea mai bună prietenă a ei, Barbara, și de iubitul ei soț, Terry Duggan. Anna a fost o doamnă minunată și o persoană foarte drăguță. A fost un client fantastic de care am avut grijă. Nu pot să vă spun cât de mult mi-a plăcut de ea. A trecut printr-o perioadă grea după ce și-a rupt șoldul în urmă cu câțiva ani, dar s-a întors din nou la muncă într-un băț. În ultimii doi ani a stat acasă, cu prietenii care au trecut pe la ea și cu vecinii care au avut grijă de ea.", a declarat agentul Annei, Shane Collins.

”Tocmai am aflat vestea îngrozitoare că prietena mea fabuloasă, Anna Karen, a murit într-un incendiu. Ce mod îngrozitor de a muri, nu pot să mă gândesc la asta. Am adorat-o - A fost o comoară absolută, atât pe ecran cât și în afara lui.”, a declarat Cheryl Baker, cântăreață în trupa pop din anii '80 Bucks Fizz

"Era mult fum și flăcări"

Sivalai Pavananthakumar, în vârstă de 33 de ani, a declarat că vecinii au dat alarma după ce s-a văzut fum ieșind pe ușa ei din față.

"Era mult fum și flăcări, oamenii de pe stradă au văzut ce se întâmplă și au ieșit să încerce să ajute. Pompierii și poliția au ajuns repede și au dărâmat ușa, era atât de mult fum. Am recunoscut-o și o vedeam în fiecare zi când îmi duceam copiii la școală, era o bătrână drăguță și întotdeauna o salutam.", a declarat vecinul actriței pentru The Sun.

"O cunoșteam din East Enders, era ca și cum ar fi avut o celebritate care locuia pe stradă, era o bătrână drăguță și vorbea mereu cu toată lumea.", a mai declarat un vecin.

Actrița britanico-sud-africană a fost ultima membră a distribuției On the Bus care a supraviețuit, după ce serialul a fost difuzat timp de șapte seriale, între 1969 și 1973. Anna - care a fost căsătorită cu actorul Terry Duggan înainte de moartea acestuia, în 2008 - a fost cunoscută mai ales pentru rolul Olive din "On the Buses", jucând în toate cele 74 de episoade ale serialului de succes. De asemenea, a apărut în filmele derivate ale serialului, On the Buses - filmul cu cele mai mari încasări din 1971 - Mutiny on the Buses și Holiday on the Buses. Anna a devenit prietenă apropiată cu legendara actriță Barbara Windsor după ce ambele au jucat în clasicul Carry On Camping în 1969. Karen a jucat rolul mătușii Sal, sora lui Peggy Mitchell, interpretată de Windsor, care apărea pentru unul sau două episoade la un moment dat. Windsor a murit în 10 decembrie 2020, la vârsta de 83 de ani.

